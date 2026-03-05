Fedecara llamó a la unidad y fortaleza del sector autogestivo

Nosotros como Fedecara, somos el segmento más joven y menos tradicional del sector cooperativo. A diferencia de las demás cooperativas, desde 1991 para aquí, nos unimos para defender nuestras fuentes de trabajo. Tomamos las plantas, resistimos y bajo la forma cooperativa pusimos a punto y en marcha nuestras plantas para producir y comercializar socialmente.

Fue difícil. Teníamos poco, por no decir nada. Pero la voluntad, entrega, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y solidaridad, cooperativa, que venía en nosotros como parte de nuestro ADN de la clase trabajadora. Fueron los conceptos básicos que se transformaron en de nuestra esencia originaria. De esa manera, pasamos naturalmente a engrosar las filas del sector cooperativista de trabajo de las fábricas recuperadas.

Con el tiempo y con la pasión propia de los trabajadores, estudiamos la historia y las formas productivas cooperativas internacionales, regionales y nacionales. En ese hecho, fuimos poniendo a punto y en marcha las plantas. Las formas de autogestión cooperativa, nos sirvieron para sacar interrogantes del Taylorismo, Fordismo y el Taylorismo.

Desmenuzamos las líneas productivas. Fuimos poniendo a punto y en marchas las plantas. Parimos la forma de “Empresas Sociales en Autogestión Productiva” como variable. Como toda materia en movimiento, analizamos las problemáticas, y a prueba error producimos y comercializamos socialmente sin patrón. avanzamos. Nuestras tienen promedio de más de 15 años promedios de fuerza productiva.

Con Macri y Milei, fuimos atacados con resoluciones administrativas, Decretos y Leyes que atacan el ser cooperativo y el modelo en Autogestión Productiva que estamos pariendo, para avanzar hacia un nuevo modo de producción post capitalista. Sabemos que en el sector cooperativo en general y en particular, la hoja de ruta del gobierno, en el plano económico, político y social, nos provoca diversos grados de impacto.

Es cierto que estamos atomizados, razón por la cual no vemos todas las fotos de la película que estamos protagonizando. En esa fragmentación, todo se nos hace más difícil. Nada fue fácil nunca para nosotros. Tampoco esperamos magia. Sabemos que se nos viene una noche muy oscura y con mucha tormenta. Hoy es más difícil que nunca para nuestras unidades productivas. Pero estamos hechos de lucha.

Hoy con casi 260 empresas cooperativas en el sector, que sufren el peso de la crisis socio económica que impone el gobierno de Milei. Estamos necesitando despojarnos de falsos prejuicios, y abrir una gran puerta a la unidad de todos los sectores cooperativos, que están sufriendo las consecuencias del mal gobierno. Comenzar una época de apertura con otras organizaciones, cooperativas, federaciones y confederaciones. Esa es la salida.

Ante la importación indiscriminada, los cierres de plantas y despidos masivos de la reforma laboral esclavista, la baja de salarios y condiciones de trabajo, las reformas Impositivas y Tributarias, la desaparición de exenciones impositivas para el sector cooperativo, eliminación del Monotributo que nos elevará de un mínimo de pagó de 35.000 al mínimo de tributo Autónomo de entre 100.00 hasta 700.000 pesos. Etc.

Compañeras y compañeros, es la hora de sentarse a analizar las condiciones objetivas en contra de nuestros intereses colectivos. Interrogarnos para identificar la problemática concreta y la forma de salir de ella. Es ahora o nunca. Hay que encontrar una respuesta a las preguntas y buscar la forma de salir de este país que nos duele, donde mejorar nuestra relación de fuerzas es fundamental.

Cumpas, jamás debemos olvidarnos que tenemos derechos que fortalecen nuestras obligaciones. Fuerzas hermanas y hermanos, somos conscientes que no conocemos el abandono de la lucha por nuestras conquistas en Autogestión Productiva, no conocemos el pragmatismo de la resignación. Por eso, estamos convencidos que vamos a luchar en unidad con otros sectores en todos los planos para para encontrar más trabajo, mayores ingresos y mejores retiros.