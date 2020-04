Federal “A”: Chaco For Ever licenció a sus futbolistas

La dirigencia de For Ever licenció a sus jugadores porque todavía no se sabe qué pasará con el Torneo Federal “A” ante el parate como prevención a la pandemia del coronavirus. Los que no viven en Resistencia podrán viajar a sus respectivas provincias.

Por ende, el presidente de la entidad, Héctor Gómez, dijo: “En For Ever estamos más preocupado por ver cómo tratar los contratos que tenemos contraídos con los jugadores antes que saber qué pasará con la continuidad del torneo y si va a haber ascensos o no. Lo que sí me parece es que sería lógico que haya una definición en cuanto a fechas, entonces nosotros sabemos cómo enfrentar cada caso”.

El titular de la institución albinegra junto con su comisión directiva decidieron liberar a los futbolistas que no viven en Resistencia y que se estaban entrenándose de manera individual en los departamentos que alquila el club.

“Ni el Estado ni las empresas privadas pueden cumplir con sus compromisos en esta cuarentena, cuestión que me parece lógica. Les expliqué eso a los jugadores. Lo que vamos a hacer en las próximas horas es cumplimentar con los compromisos de marzo; pero, todos fueron licenciados y no es necesario que se queden en Resistencia, sino que pueden viajar”, agregó.

“El que se quiera ir lo puede hacer. Esto es porque tenemos muchos departamentos alquilados y se nos hace imposible pagarlos además de los sueldos de cada deportista. Iremos arreglando todos los casos con los futbolistas; pero, no los podemos tener atados acá hasta septiembre u octubre. En caso de que el torneo continúe, notificaremos a los jugadores para que regresen, aunque entendemos que esta decisión de liberarlos ahora es la correcta”, manifestó Gómez.

“Me gustaría que tengamos los mismos derechos y obligaciones que tienen los equipos de la Primera ‘B’ Metropolitana de aquí a un futuro cercano; pero, para eso tenemos que estar de acuerdo todos los dirigentes del Federal ‘A’ y pelear por lo nuestro”, indicó el titular de For Ever.

El último partido de For Ever fue el 15 de marzo, cuando empató 0-0 como local ante Defensores de Villa Ramallo. El Negro está 3° en la tabla en la Zona Norte y en caso de que se decida hacer un Reducido con los mejores clasificados de cada grupo contará con chances de pelear por el ascenso.

Finalmente, existe un rumor referido a que el martes próximo habría novedades desde el Consejo Federal. Habrá que esperar, aunque For Ever ya licenció a su plantel. (Fuente: Entretiempo).