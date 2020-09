Federal “A”: los dirigentes tratan de unificar criterios

Los dirigentes de los clubes de la Zona Norte del Federal “A” mantendrán hoy una nueva reunión virtual como continuidad de la realizada en la noche del domingo anterior referida a la posible vuelta a los entrenamientos el 28 venidero.

Durante la misma, volverá a tratarse el formato presentado en conjunto por los equipos chaqueños, For Ever y Sarmiento, respecto de cómo podría desarrollarse la continuidad del certamen y que sería presentada en el cónclave del próximo día 15 cuando vuelvan a juntarse con sus pares de la Zona Sur y los directivos del Consejo Federal de la AFA.

En esta ocasión, se espera contar con el representante de Güemes de Sgo. del Estero, quien estuvo ausente en la anterior reunión y no cayó del todo bien en los demás integrantes de la Zona Norte.

A su vez, se tratarán de pulir detalles respecto del formato presentado por los chaqueños, que a diferencia del elevado en conjunto por Sport. Belgrano de San Francisco, Córdoba, y Boca Unidos de Corrientes, captó la atención de los directivos de las demás entidades, sobre todo, de aquellas que antes de la suspensión del torneo por la pandemia se encontraban en zona clasificatoria en busca de los ascensos a la Primera Nacional.

Los equipos que estaban clasificándose hasta marzo “no negocian todo lo hecho y quieren una ventaja. O se arma un torneo con ventaja para los seis primeros o se arma un hexagonal”, así de tajante fue Héctor Gómez, presidente de For Ever para describir la situación.

Lógicamente, junto con el Negro Defensores de Villa Ramallo, Unión de Sunchales y Sarmiento terminarán de mejorar el bosquejo y que éste sea lo más acorde posible a la justicia que la mayoría pide; por lo que no se descartan cambios de zona o de formato; pero, con la base de la idea planteada por For Ever.

En otro orden, hay que mencionar que muchos remarcaron el domingo “lo difícil que será jugar y que incluso preferirían no participar”, algo que ocurriría en la Zona Sur con otras instituciones en igual situación.

En la Zona Norte, hay tres clubes que dudan de seguir con ventaja o sin ventaja y que va más allá del formato no están en condiciones de jugar ningún partido. Aun así, no pueden desprenderse de la decisión y optarán por la que menos perjuicio les provoque.

Y, dada así las cosas, esta noche volverán a juntarse para ir cerrando una postura definitiva y equiparar ideas con los equipos pertenecientes a la Zona Sur el 15 venidero.