Federal «A»: Luis Silba cumplirá su contrato con Sarmiento

Finalmente, Luis Alberto “Tanque” Silba se quedará en Sarmiento a cumplir su contrato o. al menos. hasta diciembre, que se estipula finalizará el mini torneo Reducido del Federal “A”, buscando el ascenso a la Primera Nacional, 2ª categoría del fútbol argentino.

Un verdadero sismo se produjo en el seno Decano durante todo el fin de semana porque Arsenal, club de la Liga Profesional, tentó a Tanque Silba para contar con sus servicios. Sin embargo, el problema que se suscitó es que Silba tiene contrato con Sarmiento por un año más y para emigrar debía rescindirlo.

Los dirigentes del Aurirrojo se pronunciaron al respecto afirmando que: “No nos opondremos a la salida de Silba, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo en la rescisión del contrato”.

Ahí, se originó el parate en las negociaciones, ya que Arsenal no pretendía pagar esa cláusula, sino que el jugador la negocie y vaya en libertad de acción o a préstamo, por lo que todo volvió a foja cero.

En otro orden, la dirigencia de Sarmiento no se retiró del mercado de pases y busca dos refuerzos más: un lateral derecho o quizás dos si no se soluciona la extensión del contrato de Gerardo Corvalán; y un volante interno por izquierda. De no arreglarse la situación con Sebastián Hernández, se buscará otro zaguero para la defensa.

Hasta el momento llegaron cuatro jugadores: el arquero Joaquín Mattalía, de Alte. Brown; el zaguero Franco Verón, de Juventud Unida de San Luis; el volante central Claudio Cevasco, regresa tras su paso por Estudiantes de Río IV; y el volante interno derecho Ricardo Tapia, de Desamparados de San Juan.