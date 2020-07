Federal “A”: volvió Daniel Cravero a Chaco For Ever

Daniel “Chango” Cravero se convirtió ayer en el flamante DT de For Ever. Después de seis años y medio, el hijo pródigo regresa al club que lo formó y en el cual logró dos ascensos: como jugador en el ‘89 a Primera División (venciendo a Lanús 1-0) y como entrenador en 2013 al Argentino “A”.

El regreso de Chango es una decisión puramente del presidente Héctor Gómez, quien en el ciclo anterior sintió culpa porque entendió que debía haberle dado más tiempo al exjugador de Lanús.

De esta manera, Daniel Cravero una vez más en el Negro regresa para ser el DT del equipo que buscará (siempre y cuando haya competencia) el ascenso a la Primera Nacional desde un Reducido del Federal “A” que comenzaría en octubre.

El nacido en Rafaela, de 55 años, llegó desde muy chico a Resistencia. Allí se arrimó a For Ever a principios de los ‘80 para jugar en las inferiores. Como futbolista participó de tres Nacional “B” (‘86-‘87, ‘87-‘88 y ‘88-‘89) logrando el ansiado ascenso a Primera el 27 de mayo del ‘89. Jugó en la “A” en la temporada ‘89-‘90 y luego su historia es más conocida con pasos por Platense, Lanús y Gimnasia de Jujuy, siempre en los primeros planos del fútbol nacional.

En 2003, se animó a ser DT y condujo a For Ever a sus últimos títulos liguistas: Apertura, Clausura y, por ende, Oficial, todo en 2004. En el Argentino “B” dirigió en las temporadas 2003-04 (eliminado en 1ª ronda; en aquella derrota por 3-1 ante 9 de Julio en Rafaela), en la 2004-05 (cayó en la final de play off del Apertura, otra vez, ante 9 de Julio de Rafaela y luego se alejó del club).

Y, regresó para la temporada 2005-06 (muy cerca del objetivo; quedó afuera del certamen en 4tos. de final, en aquella fatídica tanda de penales del sábado 13 de mayo de 2006 ante Real Arroyo Seco).

Luego dirigió a Guaraní Antonio Franco de Posadas, Sport. Patria de Formosa, Textil Mandiyú de Corrientes, Sol de América de Formosa, entre otros, hasta volver a For Ever en 2013. Se quedó todo el año y consiguió el ascenso al Argentino “A” (hoy Federal “A”) el 30 de junio.

Y, en el “A”, las cosas no fueron tan bien: de 15 partidos For Ever ganó dos, empató ocho y perdió cinco. El equipo sumó 14 puntos y Cravero presentó su renuncia. Luego tuvo pasos por Güemes de Sgo. del Estero y Central Norte de Salta, entre otros, y su último ciclo como DT fue en 2018 otra vez en Sol de América de Formosa.

Ahora, le toca volver para conducir a For Ever en un tramo del Federal “A” en el que se estima que se jugará un Reducido entre seis u ocho equipos, aunque todavía no hay nada confirmado.

A su vez, arreglaron sus continuidades el arquero Gastón Canuto y los delanteros Diego Magno y Julio César Cáceres. Y, tiene contrato Oscar “Gomito” Gómez. Seguramente en las próximas horas habrá más novedades en cuanto a los futbolistas que formarán parte de su plantel.

El ayudante de campo de Cravero será otro exjugador que logró un ascenso en el club: el correntino Miguel Ángel “Manzanita” Benítez, quien formó parte del equipo en 2013.

PALAVECINO SE RECUPERA

Oscar Ángel “Pala” Palavecino es uno de las leyendas vivientes del fútbol chaqueño. Fue el encargado de encaminar a For Ever al ascenso a la máxima categoría en 1989 y se metió en la historia grande. Desde hace un par de semanas viene recuperándose de una cirugía que mantuvo en vilo a sus amigos y familiares.

Esta circunstancia no fue impedimento para que Pala mantenga su optimismo y, próximo a cumplir 72 años (el 30 de julio=, admita que “es el partido más difícil que me toca jugar; pero, voy a salir adelante, no puedo fallarle a mis amigos”.

En diálogo con FM Real de Las Breñas, ofreció detalles de la recuperación que encara en esa misma ciudad del sudoeste provincial. Palavecino sufrió la amputación de una de sus piernas por problemas de circulación sanguínea que lo tenían a mal traer en los últimos tiempos.

Transcurrieron casi dos semanas de aquella operación, pero afortunadamente la evolución es favorable. Lejos de resignarse, se muestra fortalecido por el acompañamiento de sus amistades. “Como deportista tuve muchas satisfacciones, muchas alegrías, conseguí muchos amigos” señaló, para considerar que “hoy estamos pasando por momentos difíciles, espero que mi recuperación sea buena”.

Palavecino anhela volver a las canchas de fútbol, aunque ahora como espectador, alejado de la conducción técnica. “Ojalá, pronto pueda estar mirando un partido, pueda estar en una cancha hasta el fin de mi vida. Quiero que Dios me lo permita”, expresó.