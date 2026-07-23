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Femicidio de Agostina: realizan una nueva pericia en la casa de Barrelier

Las autoridades buscan saber si algunas de las otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho tienen responsabilidad.

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Una nueva pericia se realiza este jueves en la casa de Claudio Barrelier, señalado como el autor material del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, con el objetivo de saber si otras de las personas que estaban en la vivienda al momento del hecho están involucradas.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que este jueves, en medio de la feria judicial, se va a desarrollar una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas.

En esta ocasión, se hará un recorrido visual en el domicilio, lo que permitirá saber si puede haber más implicados en la investigación, además de los cuatro detenidos que ya tiene la causa: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

Se espera que en el transcurso de la mañana haya movimientos en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente.

Este jueves se cumplen dos meses del brutal femicidio que estremeció, no solo a la provincia, sino a la Argentina. Ahora, con el cierre de estas nuevas pericias, podrían realizarse nuevas detenciones.

Fuente: NA

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