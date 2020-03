Fernández: «Anunciamos el aislamiento social, preventivo y obligatorio»

En la Quinta de Olivos, junto a los gobernadores de las provincias, el presidente de la Nación oficializó la cuarentena obligatoria hasta el 31 inclusive, en todo el territorio nacional, desde las 0.

En contacto con la prensa el presidente, Alberto Fernández, explicó que la medida se da debido a que un sector aún no entendió que el aislamiento es clave para disminuir la propagación del coronavirus. «Hemos decretado asuetos, promovimos el teletrabajo, suspendimos las clases, y sin embargo hay gente que no entiende que no se puede circular por las calles en estas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande», enfatizó el presidente.

Además, adelantó que en las próximas horas se anunciarán medidas económicas para que la «economía siga funcionando». «Se que hay un sector al cual aun no hemos atendido adecuadamente, el cual es el sector de la informalidad y los monotributistas. En los próximos días estaremos dictando normas que alivien este momento para todos ellos», deslizó Fernández.

También, agradeció a los medios de comunicación y valoró el rol de los periodistas, «les agradezco porque ustedes son parte del sector que queda exceptuado de la norma de quedarse en sus casas. Les agradezco mucho y les pido que ayuden a informar bien», expresó.

Los puntos principales del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio