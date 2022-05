Festival Calor Litoral en el Fogón de los Arrieros

Hoy, a las 22, el Fogón de los Arrieros, ubicado en Brown 350, se llenará de buena música con la presentación de otra edición del Festival Calor Litoral que organiza Líbelulas como banda anfitriona. En esta oportunidad contarán con la participación de dos invitados: Pablo Poblado y Tami Atanase; además se suma las imágenes de VJ Fafilunia. Como ya es una tradición, la barra fogonera estará habilitada para compartir el momento con buenos sabores. La entrada tendrá un costo de $500, mientras que los socios de la institución abonarán $400.

LOS ARTISTAS

Libélulas es un proyecto musical electrónico y orgánico que se formó en 2012 en Resistencia bajo el nombre de “Dragonflies”. El dueto fue transformándose y mutando durante su recorrido, donde hubo participación de instrumentos como baterías acústicas, saxo y otros aportes para sus presentaciones. El proyecto tuvo un gran recorrido por varios escenarios del Litoral, también el resto de Argentina y realizaron presentaciones en escenarios como La Tangente, Centro Cultural Konex, Usina del Arte (Festival Ciudad Emergente) y el ciclo Indiefuertes en Niceto Club (Buenos Aires). Quedaron como semifinalistas en el certamen Camino a Abbey Road (2017).

El proyecto musical está integrado originalmente por Alejandro Rodríguez (guitarra, voz y composición) y Gerardo Rodríguez (bajo, sintetizadores y programaciones). Los hermanos Libélulas recorrieron su vuelo musical comenzando con un sonido indietronics instrumental sumando con el tiempo letras y canciones con tintes autóctonos y regionales. En la actualidad, acompaña al proyecto José Ricardo Bulacio (percusiones y baterías electrónicas).

La discografía: “Dragonflies” (EP 2013), “Tiempo” (EP 2014), “Ambiance” (2014), “El retorno” (2016), “Vol 2” (Single 2016), “Miles de botellas” (Single adelanto de LP, 2018), “Hacer un Fuego” (2018), “Viaje Mental” (Single 2019) y “Febrero” (2020).

Los integrantes de Libélulas coinciden: “Suena vivo, como el fuego. Se mueve todo el tiempo, trasciende diferentes estilos dentro del género que hacemos. Es un viaje sensible sobre lo vivido; el amor, el desapego, nuestra infancia en el monte, en el río Paraná”.

Pablo Poblado es compositor, cantante y productor nacido en Colombia pero radicado en el Chaco. «Estoy marcado por el cambio, vivo llegando a diferentes estilos, me establezco en un lugar, me sumerjo en la magia de cada pieza musical pero luego me voy», dice Poblado. Viajero incansable en la música, su sonido es un collage de paisajes.

Tami Atanase oriunda de Resistencia Chaco. Desde chica la música formó parte de mi vida, siempre cantando con la radio de fondo o con algunos cds que eran herencia, mucho pop y rock nacional. “Cuando fui más grande me decidí a estudiar y profesionalizar mis dos pasiones, la música y la comunicación. Creo que la música posee un lenguaje tan propio, que no siempre necesita palabras para ser expresada”, señala.

Para esta ocasión compartirá, junto al guitarrista Juan Pablo Kusnier, unos covers seleccionados especialmente que cuentan historias que valen la pena recordar.