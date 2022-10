For Ever apunta a recuperar a soldados para el Reducido

Chaco For Ever atraviesa un gran presente futbolístico, desde que regresó a disputar la Primera Nacional (PN), después de 23 años. El Negro no sólo aseguró su permanencia anticipadamente por una temporada más en la segunda categoría del fútbol argentino, sino que además jugará el Reducido. Allí, estará en juego nada más y nada menos que el segundo ascenso (el primero ya lo consiguió Belgrano) a la Liga Profesional de Fútbol.

Los chaqueños, que la jornada que viene quedarán libres, tienen 55 puntos en la tabla y están ocupando actualmente la séptima posición. Habrá que esperar a que finalice la 37ª de la PN para conocer quién será su rival en los play offs.

Para jugar dicha instancia, el entrenador del albinegro Daniel “El Chango” Cravero está preocupado en las evoluciones físicas de jugadores que son fundamentales para su sistema de juego y para su aspiración de luchar por llegar a las instancias finales del campeonato. Estamos hablando de los volantes ofensivo Enzo Gaggi, y Leandro Allende (aunque la mayoría del torneo lo jugó en la posición de 3) y del defensor Franco Canever. El DT apunta a tenerlos en las mejores condiciones para cuando dé comienzo el Reducido dentro de 15 días.

En el caso del santafesino, sufrió un fuerte pinchazo en la zona de los isquiotibiales, lesión que se le produjo en el último partido frente a San Martín de San Juan.

Por su parte, el oriundo de Urdinarrain, Entre Ríos, ya lleva dos cotejos que no puede jugar por un desgarro en el abductor.

En tanto el cordobés, que jugó la fecha pasada ante los sanjuaninos tiene una fuerte sobrecarga muscular y es el que menos peligro corre para poder jugar el primer cotejo de la siguiente instancia.

ENTRENAMIENTO

El plantel albinegro se entrenó ayer por la mañana y salvo los futbolistas antes mencionados, el resto trabajó de manera normal envuelto en un clima distendido, de risas y cargadas. Y, no es para menos, For Ever cumplió sus objetivos con creces y ahora se ilusiona con ir por más. La tarea no será sencilla, ya que los favoritos para ascender son otros, pero después de lo vivido en este regreso a la divisional quien les quita la ilusión a los hinchas forevistas. (Informe: Sebastián Ledesma).