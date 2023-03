For Ever buscará ser noticia en Santa Fe ante Sarmiento

Chaco For Ever buscará un poco de oxígeno en la Copa Argentina cuando esta tarde haga su debut ante Sarmiento de Junín. El Negro viene de dos derrotas consecutivas en la Primera Nacional (PN) e intentará dar el golpe ante el Verde de Junín, rival al que enfrentó por última vez hace 19 años en el ascenso. El partido válido por los 32avos de final se disputará desde las 17.10, en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe con el arbitraje de Pablo Giménez, que estará secundado por Juan Vázquez y Ramón Ortiz. El ganador de esta llave se medirá con Rosario Central o Central Norte de Salta.

El Albinegro tendrá como objetivo superar su mejor campaña en la Copa, protagonizada justamente en la última edición, cuando cayó por penales ante Talleres de Córdoba en 16avos de Final. En su debut había derrotado, también por penales, a Arsenal de Sarandí.

En tanto, Sarmiento buscará evitar su segunda eliminación consecutiva en el arranque del certamen.

Dos antecedentes que finalizaron con igualdad resumen el corto historial entre Sarmiento y For Ever, que solamente cruzaron sus caminos de manera oficial en la temporada 1993-1994 de la Primera B Nacional. El tercer capítulo abrirá la jornada hoy en la 11º edición de la Copa Argentina.

En For Ever, que la fecha pasada perdió en Santiago del Estero 2 a 0 ante Mitre, el DT Pablo Martel que se jugará una parada brava el domingo ante Chacarita por la 5º fecha del Nacional, presentará un equipo integrado en su mayoría por suplentes, ya que este torneo no es prioridad para los hinchas y dirigentes forevistas.

El Negro solamente logró un triunfo en cuatro fechas de la PN, razón por la cual el técnico santiagueño se jugará su futuro el fin de semana ante el Funebrero. Más allá de esto, hoy, el Albinegro tendrá el objetivo de dar la sorpresa para emular su actuación más significativa en el torneo integrador.

Por su parte el Verde, dirigido por Israel Damonte llega entonado luego de la gran remontada que tuvo en el duelo ante Rosario Central al cual derrotó por 4-1 y cortar una racha de dos encuentros sin victorias en la Liga Profesional.