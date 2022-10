For Ever dejó su ilusión en la goleada con Estudiantes

Chaco For Ever se despidió de su ilusión de ascender a la Liga Profesional de Fútbol, luego de caer por 3 a 0, en Caseros, frente a Estudiantes en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional de Fútbol. Los goles del Pincha fueron convertidos por Facundo Castelli, Facundo Pereyra, de penal y Tomás Bolzzico.

El Triunfo del Pincha fue justificado, porque no sólo sacó provecho de los errores de su rival de turno (sobre todo en el primer gol), sino que supo jugar un partido inteligente y con la tranquilidad de contar con la ventaja deportiva, después de haber terminado en mejor posición en la Fase regular.

Un desborde de Enzo Acosta por izquierda que terminó en centro para Castelli abrió el marcador. Luego, Gonzalo Lucero lo enganchó en el área a Kevin González y Zunino cobró penal, que Pereyra cambió por gol. El 2 a 0 lo desacomodó a los forevistas, que sintieron el golpe.

En el segundo tiempo, el Pincha siguió siendo superior y tuvo varias chances para liquidar el partido (un disparo de Facundo Pereyra dio en el palo), cosa que logró en tiempo de descuento gracias a Tomás Bolzicco, que cruzó una gran volea para sentenciar el resultado.

Estudiantes justificó el resultado final, sobre en el segundo tiempo, donde manejó el trámite del partido y sobrevivió a las dos situaciones de gol que tuvo la visita en todo el partido. Un tiro libre de Martín Garnerone y un remate de Marcos Giménez exigieron al arquero Lucas Bruera que respondió de manera brillante. Después de eso, el Negro careció de ideas, de juego y de goles para intentar la heroica.

Finalmente, ganó Estudiantes y sigue en carrera donde ahora deberá esperar por su rival en los cuartos de final

Por su parte, el Negro regresó a la categoría después de 23 años, logró su primer objetivo que era conservar la plaza y como premio se clasificó al Reducido, dejando atrás a equipos de mayor trayectoria y peso en la divisional.

La gran performance realizada en la Fase regular, más allá de no jugar un fútbol vistoso, no pudo verse reflejada ayer en Caseros, donde después del segundo tanto convertidos por los locales, el equipo del Chango Cravero no pudo sobreponerse.

Ahora, For Ever tendrá tiempo de sobra para sentarse, pensar en lo que se hizo y planificar lo que se vendrá en el futuro. Los chaqueños dieron prueba de sobra que la Primera Nacional le queda a la perfección, pero habrá que mejorar en otros aspectos sí se pretende pelear por cosas más importante.

Por: Sebastián Ledesma