For Ever ganó y se acomodó; Sarmiento no pasó del empate

El Torneo Federal “A” desarrolló ayer su 22ª fecha en la Zona Norte y en la cual For Ever sumó otros tres puntos, ahora en calidad de visitante de Defensores de Pronunciamiento, por 2-0; mientras que Sarmiento a pesar de contar con chances para alcanzar la victoria, no pasó del empate en su estadio frente a Gimnasia de Concep. del Uruguay (0-0).

En el interior entrerriano, el Negro manejó el trámite. Apretó en la salida y complicó a la última línea local. De esa forma, el gol llegó. Una jugada colectiva que selló Cristian Barinaga luego de un centro atrás de Siergiejuk.

Posteriormente, tuvo la “suerte” de obtener un penal tras la mano de Echagüe a la salida de un córner. Ejecutó la pena máxima Emanuel Díaz y señaló el 2-0 a los 28’.

En el complemento, For Ever fue sólido, se apoderó de la zona media y pasó a ser protagonista contando también con otras oportunidades para aumentar el marcador.

TODO EN SÍNTESIS

La 22ª fecha: Juventud Unida Gualeguaychú 1 (Renzo Reynaga)-Sport. Las Parejas 0; Gimnasia y Tiro Salta 4 (Juan M. Perillo, Juan P. Cárdenas, Walter Busse y Luciano Herrera)-Douglas Haig 2 (Brian Flores y Julián Dragi); Defensores Pronunciamiento 0-For Ever 2 (Cristian Barinaga y Emanuel Díaz); Defensores Villa Ramallo 2 (Franco Coronel y Germán Cervera)-Central Norte Salta 0; Sarmiento 0-Gimnasia (CdU) 0; Sport. Belgrano San Francisco 1 (Lucio Pérez)-Racing Cba. 1 (Martín Garnerone); Unión Sunchales 1 (Tomás Attis )-Crucero del Norte 0. Libre: Boca Unidos.

Las posiciones: Gimnasia y Tiro 44 puntos; Racing Cba. 43; For Ever 35; Central Norte 34; Juventud Unida 28; Unión (S) 26; Sport. Las Parejas, Boca Unidos, Defensores (VR) y Sarmiento 25; Defensores (P) 23; Gimnasia (CdU) 22; Sport. Belgrano 19; Crucero del Norte 18; Douglas Haig 16.

La 23ª fecha: Central Norte (S)-Unión (S), For Ever-Defensores (VR), Racing Cba.-Defensores (P), Gimnasia (CdU)-Sport. Belgrano, Douglas Haig-Sarmiento, Sport. Las Parejas-Gimnasia y Tiro, Boca Unidos-Juventud Unida. Libre: Crucero del Norte.

DEFENSORES P. (0): David Correa; Yair Gurnel, Milton Álvez, Ezequiel Cardozo y Mariano Mauri (22ST Nazareno Rodríguez); Mauro Gutiérrez (22ST Kevin Meyer), Maximiliano Sampayo (ST Lucas Larroza), Agustín Guiffrey y Walter Bravo (ST Jorge Rossi); Héctor Echagüe y Lautaro Robles. DT: Sergio Chitero.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Marcos Giménez (23ST Luis Leguizamón), Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende (35ST David Valdez); Cristian Barinaga (39ST Santiago Valenzuela) y Mauro Siergiejuk (23ST Ricardo Acosta). DT: Daniel Cravero.

Goles: PT; 11’ C. Barinaga (FE), 28’ E. Díaz (FE), de penal.

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Estadio: Defensores de Pronunciamiento.

SARMIENTO (0): Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Brian Berlo, Emanuel Córdoba y Federico López; Rodrigo Montenegro (25ST Ángel Piz), Daniel Ibáñez (34ST Matías Fantín) y Sergio Sagarzazu (34ST Favio Durán); Gonzalo Cañete, Luis Silba y Joel Vargas (10ST Guillermo Sánchez). DT: Ariel Damato.

GIMNASIA CDU (0): Brian Bustos; Leonel López, Matías Presentado, Juan Manuel Gómez y Rafael Ríos; Nicolás Musico, Enzo Oviedo, Agustín Favre (40ST Franco González) y Juan Manuel Rodríguez (ST Juan Carlos Ardetti); Martín Schlottauer (29ST Nicolás Maidana) y Agustín García (35ST Rubén Tarasco). DT: Hernán Orcellet.

Árbitro: Federico Guaymas Tornero. Estadio: Centenario.