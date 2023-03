For Ever perdió con Tristán y quedó en zona de descenso

For Ever sigue sin poder triunfar de visitante en la Primera Nacional y cada una de sus actuaciones, ya preocupan en demasía. Luego de empezar ganado por el tanto de Leandro Allende en la primera mitad, Tristán

Suárez se lo dio vuelta y festejó gracias a Paolo Im- pini y Gonzalo Bergessio.

Fue 2 a 1 en el cotejo que se disputó en Ezeiza por la 6º fecha de la Zona “B”. Con la derrota, el Negro quedó último en su grupo y en zona de descenso. La próxima fecha recibirá en el Gigante a Atlanta y la pregunta es si Pablo Martel seguirá siendo el DT forevista ante el Bohemio.

EL TRÁMITE

En el amanecer del partido, la primera chance de gol fue para For Ever. Enzo Bruno ejecutó un tiro de

esquina y el paraguayo Ricardo Garay Lima no pudo acertar su cabezazo ante la buena reacción del arquero

Sebastián Giovini.

Antes de la media hora, Tristán respondió con un frentazo del experimentado Gonzalo Bergessio que se

fue rozando el caño derecho de Canuto.

Sobre los 40’, Emiliano Bogado desbordó por derecha, mandó un centro a la carrera para Joaquín Molina que libre de marca en el punto del penal se elevó y metió un frentazo débil que fue controlado por el “1”.

El Negro estaba jugando muy bien la primera parte, monopolizaba por momentos la pelota y le cortaba el circuito de juego al Lechero.

El primer grito sagrado de la tarde en Ezeiza, llegó en el tercer minuto de descuento. Leandro Allende

puso el primer tanto para For Ever. La situación la inició Valdez de pelota quieta, asistió al lateral izquierdo Ignacio Abraham que sacó un centro al segundo palo para que el 11 convierta.

El Negro se iba a los vestuarios feliz, pero sabiendo que debía mantener la presión en la salida de los volantes creativos como Dátolo y mantenerse enfocado en todo el partido si quería irse con los tres puntos.

En el segundo tiempo, For Ever salió más cauteloso con el resultado en su favor, ya no presionaba tanto, mientras que Tristán fue obligado a buscar la igualdad. Y, Bergessio lo tuvo otra vez, pero cuando iba a rematar Maccari se cruzó en su camino y lo evitó.

Después, Dátolo metió una bocha al área y Canuto se hizo gigante ante el remate de Martínez Montagnoli

que tenía destino de red.

Y, para colmo, a los 35 el asistente Mariano Altavista le anuló el empate a Paolo Impini por una posición

adelantada. A For Ever le empezó a pesar el partido, ya no tenía esa lucidez de los 45 iniciales y Tristán se

le venía. Y, a los 40’, tras un descuido de la defensa forevista, Impini tuvo su revancha y con un cabeza- zo de pique al piso empardó las cosas.

El Negro se olvidó de todo lo bueno que había hecho en la primera parte y lo padeció. El goleador Bergessio se sacó la mufa y puso el 2 a 1, luego de un córner a la cabeza de Dátolo. La historia se daba vuelta en Ezeiza.

Sin embargo, antes del pitazo final, For Ever tuvo para lograr el punto. En el borde del área, Ibarra metió un tiro libre rasante, el arquero se arrojó sobre su palo y dio rebote, pero Maccari de frente al arco

no la pudo meter.

Finalmente, El Lechero se terminó quedando con la victoria, mientras que el Negro cosechó su cuarta derrota consecutiva de visitante y quedó último en la tabla con 4 puntos y zona de descenso.