For Ever perdió y complicó su clasificación al Reducido

En Villa Crespo, anoche For Ever perdió ante Atlanta (3-1) en el partido que cerró la 35ª o antepenúltima fecha de la Primera Nacional. Dicho resultado complicó su clasificación al Reducido en busca del 2° ascenso a la Liga Profesional. No obstante, el domingo, a las 18, deberá ganarle como local a San Martín de San Juan para sellar su pasaporte.

Continúa en la 10ª posición con 52 puntos; pero, en la jornada 37 tendrá fecha libre, o sea, que existen otros conjuntos que todavía desean ganarse un lugar en el petit certamen.

Los goles del encuentro de la víspera lo señalaron Lucas Ríos (8PT), Rodrigo Colombo (7ST) y Elvio Cardozo (11ST) para el Bohemio, mientras que descontó Emanuel Díaz (13ST) para el Negro.

El partido se le presentó difícil a For Ever. Atlanta presionó en la zona media ante un rival demasiado dubitativo, sobre todo, en la zona media. Así, fue ganando espacios y después de una insinuación de Ríos y la contención de Mattalía llegó la apertura del marcador. Justamente, dicho delantero escapó a los centrales, pese a un tirón de Cuello, y con derechazo fuerte puso el 1-0.

Posteriormente, volvió a aparecer en ofensiva el local. El defensor Colombo anticipó al “1” visitante tras un centro lejanos. Iban 22’.

Recién, a los 24’ For Ever ensayó su primera aproximación a Rago con una jugada combinada por izquierda entre Canever, Allende y Vega. Luego, lo hizo por derecha.

Pero, no fueron argumentos válidos porque el equipo de Gigante siguió ganando el mediocampo y con traslado rápido por izquierda acorraló a su rival, que con un remate de media distancia, una llegada profunda de Klusener, quien se “durmió” y un tiro libre de Cardozo casi anota el segundo.

Y, sobre el pitazo final de la etapa volvió a acercarse For Ever con un cabezazo en off side a Niz tras un tiro libre de Díaz y una contra en la cual Vega buscó el arco ante la salida del arquero y que Colombo despejó al córner.

En el complemento, el Negro apostó a las variantes, aunque los resultados fueron en vano porque a los 6’ Mattalía salvó su valla después de un tiro de esquina que cabeceó al gol Marcioni. Y, producto de esto hubo otro córner que no lo desperdició Colombo ante el quedó de la defensa visitante. Con toque suave y rasante con pierna derecha puso el 2-0 parcial.

No obstante, la visita no dio al brazo a torcer y con un remate de Novero avisó. Sin embargo, en el contragolpe, se dio lo inesperado. Pérdida de la pelota cerca del área y al costado izquierdo. Lo tomó Cardozo, se acomodó y desde fuera del área remató al ángulo superior izquierdo de Mattalía: golazo.

Pareció cosa juzgada, aunque enseguida hubo un córner desde la izquierda para For Ever aprovechado al máximo por Díaz, quien con su cabezazo descontó. Entonces, el Negro creció en actitud ofensiva ante un rival abroquelado y que en cada contragolpe puso en zozobras al visitante, teniendo por esa vía cuatro aproximaciones por parte de Bisán, Klusener, Dramisino y Molina.

En cambio, el equipo de Cravero -con la pelota en su poder- no inquietó más a Rago y cerró un partido que lo comprometió a tener que conseguir una victoria en casa para acceder al Reducido.

Julio Schoenburg