For Ever y sus errores, una vez más lo dejaron sin nada

Chaco For Ever volvió a tener una muy pobre actuación, otra vez cometió esos errores defensivos que son incompresibles y Ferro no se los perdonó. El Verde lo terminó derrotando por 2 a 0 y el Negro sigue sin poder sumar afuera de casa, cosechando su sexta derrota consecutiva. Ignacio Colombini y William Machado anotaron para los de Caballito que con la victoria salieron de la última posición y lo devolvieron al Albinegro al fondo de la tabla. Gino Barbieri descontó para los de Resistencia. El partido fue válido por la 10º fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

De esta manera, For Ever volvió al descenso directo y la próxima fecha recibirá en el Gigante a Gimnasia de Jujuy.

EL PARTIDO

Poco y nada pasaba en el partido, cuando sobre los 22 minutos, el árbitro Jorge Broggi le anuló el gol a Ferro, por una falta de Jonathan Herrera sobre Gino Barbieri. Se sacudía la modorra en la lluviosa noche de Caballito.

Al Negro le costaba mucho hacerse de la pelota y la perdía con facilidad en l zona media, donde no aparecían los creativos como Emanuel Díaz. Mientras que Ferro tenía en Pichi Erbés y Gastón Moreyra a los iniciadores de cada contraataque, que por lo general no alteraban el arco albinegro.

A los 35’, una mala salida del fondo forevista le permitió al Verde abrir el marcador. Ema Díaz recibió un pase de Lucas Fernández, el mendocino giró hacia y la jugó hacia atrás buscando dársela al arquero Luciano Silva, pero Colombini interceptó el pase y anotó para los locales.

El Negro respondió con una contra que inició el capitán David Valdez. El tucumano se mandó en ataque y sacó un remate que se fue cerca del palo derecho. Fue la jugada más clara de la visita en la primera parte.

En el complemento, Diego Osella metió varios cambios buscando una reacción. Y, For Ever salió con otra actitud y dejó de lado la tibieza con la que jugó la primera parte. Chaco, fue más agresivo desde lo futbolístico. Un remate de media distancia de Abraham se metía al ángulo, pero fue despejada al córner por el arquero local.

Mientras tanto, Ferró contestó con un tiro libre de Gastón Moreyra que se fue cerca del caño izquierdo de Silva.

Pero For Ever no da ningún tipo de seguridad en defensa, y a los 23’, como en Córdoba, Ferró jugó rápido un lateral y William Machado sacó provecho de la siesta que se pegó el fondo forevista y marcó el segundo.

En el tercer minuto de adición, y a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda de Bayk, el Negro logró el descuento por intermedio de Gino Barbieri. Fue todo. Broggi pitó el final, Ferró festejó y For Ever sigue sin poder ganar de visitante, logrando así su sexta derrota consecutiva.

LA 10ª FECHA

Hoy: a las 17.30, Riestra-Mitre; a las 19.40, Atlanta-Tristán Suárez; a las 21.40, Racing (C)-Chacarita.

Jugados: Estudiantes (BA) 0-Dep. Madryn 3, Quilmes 0-Dep. Maipú 2 y Ferro 2-For Ever 1. Atl. Rafaela 2-Aldosivi 2, Gimnasia (J) 1-Indep. Rivadavia 3 y Brown (A) 2- Villa Dálmine 0.