Forlán: «Imagino a Edinson Cavani en Boca»

En los últimos días, el rumor nació en Uruguay, cruzó el charco a pesar de la cuarentena por el coronavirus, y golpeó las oficinas de la Bombonera. «Boca Juniors piensa en la próxima temporada y busca sacar su tajada de la situación contractual que actualmente tiene Edinson Cavani para convencerlo de volver a Sudamérica para vestir los colores xeneizes», aseguró el diario uruguayo Ovación.

Ante esta situación, Diego Forlán, actual técnico de Peñarol y excompañero del delantero en la selección de Uruguay, contó los motivos que podrían hacer que el “9” charrúa quiera ponerse la azul y oro.

«Me lo imagino con la camiseta de Boca. Es un equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la Libertadores. En la plenitud de su carrera es más difícil que vengan por el tema económico, no hay comparación con lo que ganan en Europa», inició una charla con el programa Charlas en Cuarentena, que emite la radio AM 1030 y conduce Marcelo Benedetto. Y, luego, agregó: «Si mira el lado profesional y no lo económico, es un desafío muy grande. Son desafíos muy lindos».

A Cavani se le termina su contrato con Paris Saint-Germain (PSG) y, a sus 33 años y de 12 de carrera en Europa, podría verse tentado por la posibilidad de venir a Argentina. «Boca es un equipo que me tira, que me gusta… Colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo Manteca Martínez», dijo el año pasado.

La información sobre la posible llegada del actual atacante del PSG ilusionó a muchos hinchas xeneizes que, por ejemplo, se quedaron con las ganas de tener a Paolo Guerrero. Sin embargo, el presidente, al menos por ahora, desactivó la bomba: «Cuando termina el campeonato, empieza a aparecer la ronda de pases. Que Boca quiere a mengano, a sultano. Cavani es muy buen jugador; pero. gana una plata importante. Y hoy, nosotros tenemos a Tévez. Si quiere seguir, no va a haber problema», aseguró Jorge Amor Ameal.