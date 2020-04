Formosa: más de 1400 casos de dengue y ningún caso de coronavirus

El director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, confirmó durante la última conferencia de prensa del Consejo Integral de Emergencia COVID-19 que hay 1409 casos positivos de dengue en la provincia de Formosa. El funcionario brindó un resumen de los casos detectados y el nexo epidemiológico. Por su parte el ministro de gobierno, Jorge Abel González, habló sobre la emergencia sanitaria de COVID-19 que no registra casos en la provincia y pidió que los formoseños respeten las medidas de aislamiento.

Del número total de casos confirmados de dengue en la provincia, el 71% son autóctonos, que significa que la transmisión que se comprueba es de las ciudades de Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Clorinda y Formosa. Además, Bruno precisó que “en estudio hay 562 muestras que están pendientes a establecer si tienen un certificado de laboratorio o el nexo epidemiológico”.

Bruno pidió a los posibles infectados que ante síntomas se dirijan a los centros de salud y no se automediquen porque “es fundamental descartar otra causa y que el médico notifique el caso”. También comentó que cuando no se hace la consulta no se pueden realizar los bloqueos que consisten en visitar las casas con la la Brigada Sanitaria, eliminar los criaderos, fumigar la casa y las viviendas próximas.

CORONAVIRUS

Además, el ministro de gobierno, Jorge Abel González, habló sobre la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que todavía no registra casos en la provincia. González se refirió al aislamiento obligatorio y el incumplimiento por parte de algunos ciudadanos. “Que no hayamos tenido hasta el momento en Formosa no significa que no lo vamos a tener, lo vamos a tener pero depende de nosotros, de los formoseños y formoseñas, que eso tarde más en ocurrir”, sostuvo.

González reiteró que “no son vacaciones, vimos personas caminando por la calle en grupos, vemos personas que salen desaprensivamente a recorrer la ciudad. Por favor, no olvidemos que estamos con una pandemia, es un fenómeno global”. Sobre las versiones que circulan poniendo en duda los casos negativos en la provincia el ministro sostuvo que “nosotros no podemos hablar de lo que creen otros, tenemos que seguir haciendo lo que corresponde”.

El ministro pidió a los ciudadanos: “Tomemos conciencia, salgamos una vez al día a realizar las compras o una vez cada dos días, no utilicemos esa excusa para salir de nuestras casas”. También expresó que “nos preocupa que haya gente que todavía no entienda, de esto vamos a salir de la única manera que podemos: todos juntos, acá nadie se salva solo, eso no existe”, aseguró. (Fuente: Agenfor)