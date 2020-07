Fórmula 1: Valtteri Bottas obtuvo la primera del año

La Fórmula 1 disputó su 1ª competencia de la temporada con el Gran Premio de Austria, donde la victoria quedó en manos de Valtteri Bottas con Mercedes.

En pista, el 2° fue Lewis Hamilton; pero, fue penalizado con 5” por una maniobra con Alexander Albon y cayó al 4° lugar. La posición de escolta la heredó Charles Leclerc y 3° quedó Lando Norris, en su primer podio en la categoría.

Bottas hizo la pole position en la clasificación y conservó su primer lugar desde el comienzo de la competencia. Rápidamente, detrás se ubicó Max Verstappen.

Sin embargo, a las pocas vueltas, Verstappen tuvo problemas con el Red Bull y debió abandonar. También, se produjeron los abandonos de Daniel Ricciardo (Renault) y de Lance Stroll (Racing Point). Luego Kevin Magnussen (Haas) quiso no ser pasado por Esteban Ocon y siguió de largo quedándose afuera. Y, unas vueltas más tarde, Sebastián Vettel frenó tarde y Carlos Sainz lo encerró para forzarlo a un trompo. Por esta maniobra, el alemán se ubicó último.

A poco del final se dio una situación insólita, cuando el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen perdió la goma delantera derecha en plena recta y le pasó cerca a Vettel. El auto de seguridad hizo su ingreso y se acortaron las diferencias entre Bottas, Hamilton y Albon, quien marchaba tercero.

Dos vueltas después de que se reanudara la carrera, Albon quiso pasar a Hamilton y lo tocó al de Red Bull, quien perdió varias posiciones. Por eso, los comisarios deportivos lo penalizaron con 5” al seis veces campeón del mundo. Luego sancionaron a Sergio Pérez por exceder la velocidad en los boxes.

Finalmente, fue victoria para Bottas, seguido de Leclerc y Norris, quien se subió al podio por primera vez en la Fórmula 1. La próxima fecha será el fin de semana que viene nuevamente en Austria.

MENSAJE CONTRA EL RACISMO

Los pilotos de la Fórmula 1 se sumaron al movimiento en contra del racismo en la grilla previa al Gran Premio de Austria.

Todos los pilotos llevaron puesta una remera que tenía el mensaje “End Racism” y en plena recta principal algunos protagonistas como Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, Lance Stroll, Romain Grosjejan, entre otros, decidieron arrodillarse. Mientras que otros se mantuvieron de pie.

Charles Leclerc fue uno de los pilotos que no se arrodilló en la grilla; pero, hace unos días había aclarado el porqué de esta decisión: «Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo».