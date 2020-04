Fredes: «Algunos jugadores se hacían los lesionados»

El parate por el avance global del coronavirus, las redes sociales y las charlas con mate de por medio fueron sacando historias a la luz en el fútbol argentino. Y esta vez se desató un escándalo en Independiente luego de que el mediocampista Hernán Fredes, hoy en Unión San Felipe de Chile, contara que tras el descenso en 2013 hubo jugadores que se hacían los lesionados para no salir a la cancha y afrontar el difícil momento.

«La presión de volver a Primera fue terrible. El primer semestre fue relativamente bueno, el segundo tuvimos un bache, nos pasaron los equipos y empezó lo complicado. Hubo jugadores que se hacían los lesionados para no jugar. No jugaban a muerte», declaró Fredes, a través de Instagram, sobre el campeonato de la Primera «B» Nacional 2013-14 (hoy Primera Nacional).

Pero el momento clave se dio cuando apareció Facundo Parra, uno de los amigos que le dejó el Rojo, y tiró nombres, uno en código. «Víctor Zapata» y «el que te embarga las copas» escribió el delantero, pieza clave para la obtención de la Copa Sudamericana 2010, en alusión a Luciano Leguizamón. Un año antes del fatídico suceso, en junio de 2012, el surgido en Chararita se había quedado libre en Avellaneda y fichó para Atalanta, aunque luego volvió bajo la dirección técnica de Omar De Felippe para dar una mano y concretar la vuelta a Primera División.

«Tenían una exposición grande con nosotros. Lo más lindo fue el partido contra Huracán, para mí fue algo hermoso. La cabeza jugaba mucho, era todo psicológico. Mucha gente criticaba que yo estaba hace muchos años, pero eran los técnicos los que me elegían. Tuve mil errores, soy autocrítico», agregó Fredes, de 33 años.

Por su parte, el ex Arsenal y Defensa y Justicia aprovechó la oportunidad para tirarle un palito a la gestión de Javier Cantero, sobre todo por la lucha contra la barra brava en medio de una crisis deportiva y económica. «Él no sabía dónde estaba parado, es una opinión personal. Yo era muy chico, pero él se pensó que manejar un club como Independiente era como una empresa y nada que ver. No estaba preparado para ser presidente. No lo juzgo como persona, pero él no sabía cómo encarar el problema. Era una situación muy complicada. Arrancó tratando de darnos la prioridad, pero se dio cuenta que era muy complicado. Prometió cosas que no cumplió», deslizó.

«En los malos momentos, aún pudimos salir campeones, creo que valió doble porque el club estaba muy mal y pudimos darle una alegría a la gente. Después llegó la muerte anunciada en un año en que la dirigencia trataba de sacar a la barra en lugar de darle prioridad a lo futbolístico. Cantero priorizaba eso, no era el momento para hacerlo. Por suerte me quedé para volver a Primera», concluyó.