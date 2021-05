Frigoríficos cooperativos presentaron una propuesta para “recuperar el precio popular de la carne”

En un documento difundido este viernes, la “Mesa de Frigoríficos Recuperados” dan cuenta de su origen: “Luego de resistir y ocupar las plantas abandonadas por malos empresarios, convirtiéndonos en legítimas Cooperativas de Trabajo Limitadas”. A su vez postulan que están en condiciones de crecer y duplicar su producción: “Sobre un aproximado de 14 millones de cabezas anuales nosotros representamos el 4% del mercado interno con capacidad para llegar a un 10% del total“.

“Somos parte del sistema agroalimentario argentino, y parte indiscutida de la cadena de valor cárnica con capacidad para el mercado interno y para la exportación”, plantean en el documento y agregan: “Somos parte de la economía real, que genera riqueza, trabajo directo e indirecto, valor agregado, y aporta a las arcas del Estado, en condiciones desiguales con el capital privado“.

Se trata de las siguientes empresas: Cooperativa de Trabajo Y Consumo Unidos (Chaco), Cooperativa de Trabajo Y Consumo Puerto Vilelas (Chaco), Cooperativa de Trabajo la Unión (Chaco), Cooperativa de Trabajo Ex Empleados Frigorífico La Lagunita (Mendoza), Cooperativa de Trabajo El Zaiman (Misiones), Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelon “58” (CABA), Cooperativa de Trabajo Frigorífico Y Matadero Bragado (Bs. As.), Cooperativa de Trabajo Subpga de los Trabajadores (Bs. As.), Cooperativa de Trabajo Frigocarne Máximo Paz (Bs. As.), Cooperativa De Trabajo Incob (Industria De La Carne Obrera) (Bs- As.) y Cooperativa de Trabajo Suitrab (Bs. As.) y Cooperativa de Trabajo La Foresta (Bs. As.).

Los frigoríficos recuperados acompañan “la medida tomada por el gobierno nacional, de “parar la pelota”, con respecto al cierre temporal de las exportaciones” que busca “abrir una mesa de diálogo con los grandes exportadores y lograr frenar la disparada de aumentos del precio de la carne vacuna”.

Pero advierten la necesidad de encontrar una solución por el riesgo de desabastecimiento por el lock out que mantiene la Mesa de Enlace, con el riesgo conocido: “como todos sabemos, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y los más perjudicados seremos los trabajadores y el conjunto del pueblo”.

FOTO: FEDERICO SOTELO

La propuesta de la Mesa de Frigoríficos recuperados

El gobierno nacional viene dialogando con los frigoríficos exportadores, que tiene a referentes del Consejo Agroindustrial como Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes y Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y representan a los 20 frigoríficos que concentran la actividad exportadora, cinco de los cuales concentran el 55% de las ventas al exterior.

En este marco, la “Mesa de Frigoríficos Recuperados” propone que “hay que equilibrar de punta a punta” la “compleja” cadena de esta industria para “garantizar la carne vacuna en la mesa de todas y todos los argentinos a un precio razonable para el conjunto de la población”.

Para lograr ese objetivo, detallan:

Necesitamos, como nación, un plan integral ganadero, y la integración de la cadena cárnica entre las y los pequeños y medianos productores, y los mataderos frigoríficos nacionales, ya sean de capital privado (Sociedades Anónimas/ SRL) y de capital social (Cooperativas / Recuperadas). Debemos fortalecer el mercado interno de la cadena y reordenar democráticamente cuotas para la exportación de carne vacuna enfriada o congelado con o sin hueso. Y el financiamiento para adecuar las plantas de consumo interno para la exportación. Que se realice la compra directa de la hacienda para la exportación, sin que pase por el denominado “Mercado de Liniers”, para transparentar el precio del consumo interno. De la misma manera que los grandes compradores accedan a la hacienda directamente del campo. Que el peso mínimo de faena aumente escalonadamente y se pase en el primer tramo de 77-77 macho y 71-72 hembra a 83-83 macho y 76-77 hembra.

Que se debe rectificar la resolución 21/E 2017 anexo I, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, que expresa textualmente en los siguientes puntos:

2.9 … de BAJA AUTOMÁTICA del Registro por “interrupción de operatoria por un lapso superior a 60 días” sin necesidad de intimación previa.

4.5.4 Las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción de la categoría de MATARIFE ABASTECEDOR. (En relación a la obtención de la Matrícula Abastecedor que es la que permite comprar hacienda en pie y comercializarla en medias reses).

Que es necesario acceder al crédito – con tasa subsidiadas – para poner las plantas en condiciones para ejecutar el 1 de enero del 2022 la Resolución Conjunta 4/2021 entre el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP), el Ministerios de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que establece la salida de carnes de los establecimientos de todos el país, para el comercio minorista, que sólo podrán hacerse en unidades fraccionadas de las medias reses en trozos, cuyos pesos no superaran los 32 Kg. Que el MTSS renueve la Línea I de la Dirección de Autogestión, al valor similar del REPRO II dado a las empresas privadas del sector. Que activemos una mesa de trabajo conjunta con el MDP, el MAGyP para analizar y ejecutar líneas de trabajo para atender planificadamente el mercado interno y externo, y recuperar el precio popular de la carne para todas y todos los argentinos, sumando al MTESS, al Ministerio de Desarrollo Social y a su Dirección de Empresas Recuperadas, como así también a la Subsecretaría de Ganadería y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios; ambas del MAGyP; como así también al INAES que fue reubicado en el MDP, con el objetivo de instrumentar líneas de ANR y créditos para Proyectos productivos.

El documento de la “Mesa de Frigoríficos Recuperados” finaliza afirmando: “Nos declaramos en estado de alerta y movilización en defensa de la clase trabajadora, del gobierno nacional y del pueblo todo”.

Una cabal expresión de la potencia que existe en el entramado cooperativo para resolver problemas graves como la “formación de precios” que en este contexto de pandemia es criminal, porque determina el hambre y la desnutrición de los sectores populares. Una propuesta que esperemos tome el oficialismo para ampliar la mesa que hasta ahora viene reducida a quienes jamás negociarán su tasa de ganancia.