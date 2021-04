Frigoríficos y matarifes expresaron su malestar por nuevas obligaciones

En comunicación con elDIARIO de la Región, Luis Sotelo de la Cooperativa Unidos expresó el malestar de todo el sector de distribución y venta de carnes por las recientes modificaciones que concretaron los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo de la Nación.

La resolución ministerial publicada por Boletín Oficial la semana pasada dictamina que “las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los treinta y dos kilogramos”. Este nuevo modo obligatorio de venta empezará a regir desde el 2 de enero, “tanto frigoríficos como matarifes no están de acuerdo, es una inversión muy compleja”, aseguró Sotelo. “Hoy con la pandemia y en el segundo año difícil no hay nada de sobra para invertir, sólo para sobrevivir y pagar los impuestos”, señaló.

El cooperativista cárnico explicó que, en medio de una pandemia, esta resolución genera gastos, puesto que la mayoría en la provincia “son todo consumeros (tipos de frigoríficos pequeños que hacen toda la faena que luego se venden para consumo)”, por lo que tendrán que agregar a sus plantas grandes inversiones como tener su propia sala de despostes, ampliar las cámaras de refrigeración para que entren más medias reses. “Los frigoríficos que son consumeros no están para estar invirtiendo”, remarcó. Sobre los matarifes, también sus camiones están hechos para medias reses, “necesitan más lugar, en vez de un viaje serán tres y es más combustible. Se va tener que hacer más gancheras y van a entrar menos (cantidad)”, dijo. Además, indicó que estas modificaciones estructurales se tienen que empezar a hacer ahora.

ACCIONES Y OBSTÁCULOS

Tanto frigoríficos como matarifes locales pretenden generar una reunión primero con el Ministerio de Producción chaqueño y, de ser necesario con el gobernador Jorge Capitanich, para pedir que no exijan a Chaco con esas obligaciones.

“Acá son todos chiquitos no son grandes y salimos perdiendo los más chicos con la idea de los más grandes que tienen todo”, manifestó y añadió que a estos últimos les benefician porque exportan la mayor parte y “lo que no venden lo quieren vender acá”.

El referente cárnico contó a este medio que ya tuvo contacto con la Cámara Frigorífica local y que van a pedir una audiencia. Además, destacó que “si hay que movilizarse, se van a movilizar todos. Es una resolución que no estamos preparados, quien no va a dar la plata”.

“El Estado siempre apretando a ver cómo puede hacer no sé qué, si quiere multar, no sé, pero uno se da cuenta que los grandes empresarios son los que quieren manejar el mercado y los consumeros se tienen que adaptar”, dijo, muy preocupado.

“Tenemos que ver nuestro mercado de la provincia, porque eso quieren hacer, entrar con los pedazos de otras provincias y pensando en los más grandes. Es hora de que empiecen a pensar en la industria de nuestra provincia. Hay un muy malestar porque, en definitiva, entre todos los chiquitos faenamos más que los grandes”, recalcó.

Otro punto que señaló Sotelo tiene que ver con las carnicerías, porque es una costumbre de años para éstas comprar el producto por media res, ya tienen promediado cómo vender cada parte. “Ahora que salen por pedazo, y no van a querer las partes que no se venden. Los matarifes se van a quedar con un montón de piezas que no van a vender”, indicó.

También señaló que “van sufrir hasta los mataderos municipales”. Son aproximadamente 15 frigoríficos tipo C y, luego, hay una gran cantidad de mataderos municipales que no van poder despachar porque no tienen sala de desposte. “Cuando hacen las resoluciones no piensan en los mataderos chicos, si tenemos que juntarnos para movilizarnos y que escuchen la protesta que tenemos, lo vamos a hacer”, concluyó.