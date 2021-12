“Fue un femicidio, la Justicia debe condenarlo como corresponde»

El Movimiento de Mujeres y Disidencias llevó adelante una movilización hasta la Procuración General para exigir justicia por el femicidio de Soledad Sotelo. «Ella no se pudo defender, no tuvo las mismas oportunidades que él, no fue una pelea, fue un asesinato con alevosía, fue un femicidio, la Justicia tiene que actuar con esto y debe condenarlo como corresponde», sostuvo la delegada del INADI en Chaco y hermana de la victima, Nancy Sotelo, en declaraciones con la prensa.

«Sole fue asesinada por Maximiliano Quiroz, fue un femicidio. Lo que exigimos a la Justicia es que sus tiempos sean justos porque a Sole no la recuperamos más, sabemos que se fue del plano de esta tierra, pero queremos Justicia para que no vuelvan a suceder más femicidios. Confiamos en que la Justicia chaqueña incorpore la perspectiva de género y entienda lo que es la violencia de género», señaló Sotelo.

Además, manifestó que “él no es ningún enfermo, él no es ningún desequilibrado, él es un femicida, tenemos que entender eso y la justicia tiene que entenderlo de esa manera” y agrego que gracias al acompañamiento de gran parte de la sociedad, “hay testimonios de otras chicas. Él no tiene denuncias, no tiene antecedente ante la justicia, pero si hay antecedentes de violencia. Otras chicas han acercado su testimonio” expresó a la prensa.

“Nosotras siempre nos cuidamos entre nosotras, pero ya es hora que la justicia del chaco también entienda esto y que accione. Que pueda escucharnos y que eso se vea en sus fallos en sus sentencias y accionar. No le pedimos nada más que justicia con perspectiva de género, queremos que entiendan es necesaria para que todas puedan vivir libres. Y justicia para que Maximiliano Quiroz sea juzgado y condenado como corresponde” finalizó.

RECARATULIZACION DE LA CAUSA

En comunicación con Radio Facundo Quiroga el Fiscal, Jorge Cáceres Oliveira dio detalles sobre cómo avanza la investigación del femicidio y por qué no fue caratulado como tal desde un principio. «Por actuación oficiosa, la policía caratula un caso y luego la fiscalía al tomar posición del mismo, analiza el hecho, asigna los abogados y se reasigna una nueva caratula acorde a lo ocurrido, en este caso femicidio», explicó Cáceres.

En ese sentido continuó expresando que “en la jornada de ayer se asignó un abogado defensor y esperábamos poder tomar la declaración del imputado, pero, nos enteramos de que se encontraba internado y solo por eso no se realizó la recaratulización, aunque no es un dato menor a la fiscalía no se le pasó por alto y la realizará en la jornada de hoy, si es que está en condiciones lucidas para comprender el acto procesal, se procederá, sino será para el día lunes», afirmó.