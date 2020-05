Anderson Plata, actual atacante de Deportes Tolima y exfutbolista de Independiente Santa Fe, lanzó una fuerte acusación contra Marcelo Gallardo: dijo que el DT de River mandó a Javier Pinola y Jonatan Maidana a pegarle a dos futbolistas del conjunto colombiano en el encuentro que disputaron por la 2ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 (un 0-0 en el Monumental).

¿Cómo llegó a esa revelación? Primero, fue consultado sobre cuál fue la infracción más violenta que sufrió en su carrera. «Pinola, el de River, en la Libertadores me dejó los guayos (botines) marcados. Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo”, contó.

Luego, aseguró que Juan Fernando Quintero, compatriota suyo, se acercó al vestuario al finalizar el encuentro y le reveló la supuesta orden de Muñeco. «Me preguntó por qué me sacaron, y me dijo: ‘El profe lo mandó. A Plata hay que darle de entrada o si no nos hace la fiesta’. Y así fue”.

Siguiendo sobre los supuestos dichos de Juanfer, agregó: «‘Los mandaron a que les pegaran'». Y, sentenció: «Antes de la charla, el profe les dijo a él (Pinola) y al otro central (Maidana), que a mí y a (Jhon) Pajoy, que era el otro extremo, tenían que pegarnos de entrada o les hacíamos la fiesta”.

EL FUTURO FUTBOLÍSTICO

La decisión de Ignacio Scocco de continuar o no en River después del 30 de junio y las posibles partidas de Lucas Martínez Quarta y Nicolás de la Cruz al fútbol europeo son los temas que desvelan al entrenador Marcelo Gallardo, quien diagrama la conformación del plantel en épocas sin fútbol debido a la pandemia de coronavirus, con la premisa de seguir siendo protagonistas cuando se reanude la actividad.

En ese sentido, Nacho Scocco, seducido por Newell’s, terminará su contrato con River el 30 de junio y recién ahí definirá su continuidad. Gallardo ya le reiteró que desea tenerlo en el plantel.

«La decisión está en manos de Scocco, ya le dimos una propuesta en su momento y él prefirió esperar para decidir dónde va a jugar, tanto el entrenador como nosotros ya le dijimos que lo queríamos», dijo el presidente del club, Rodolfo D’ Onofrio.