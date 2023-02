Gallard: “La falta de recurso humano es crítica”

Durante la entrevista, la médica comentó que todo el sistema de salud provincial se encuentra afectado bajo “dos condimentos”: los escases de personal médico, así como la sobre exigencia en el trabajo y la falta de respuesta salarial.

Frente a esta situación, explicó que “para cubrir las guardias, que son fuera de horario, se recurre a trabajar horas extras” y a partir “del semestre pasado, el monto correspondiente a las guardias extras se lo lleva absolutamente todo, el impuesto a las ganancias”, así mismo el médico está “trabajando gratis, por encima de su carga horaria”.

Explicó que un médico trabaja entre 80 y 90 horas semanales, mientras que “en el interior la situación empeora, ya que los profesionales se encuentran trabajando durante 15 o 30 días de corrido solos”.

“Llega el momento en el que uno considera esto como una falta de respeto, trabajando por encima de cualquier ley laboral” y que consideren que esas horas trabajas como ganancia y que lo saquen «es un abuso”.

LOS SECTORES MAS COMPROMETIDOS

Los pocos profesionales que quedan no cumplen la demanda establecida en el nosocomio principal de la provincia, además declaró que los sectores más afectados corresponden a los de pediatría, emergencia, maternidad y neonatología.

En este contexto, sostuvo que venían teniendo diálogo y reuniones con el Ministerio de Salud Pública tratando de encontrar una solución. “En la provincia hay instituciones independientes donde los médicos ganan mucho más, incluso el doble de lo que gana un médico en el sistema público cumpliendo 10 o 12 guardias extras, se le descuenta ganancias y la institución se lo devuelve”.

También expuso que en otras provincias cuando el recurso humano es crítico el personal médico no percibe el descuento del impuesto a las ganancias.

Para finalizar sostuvo que es imprescindible “encontrar una solución al problema o se trabajara solo la carga horaria” lo que provocaría un “caos en todos los servicios, ya que los médicos no solo hacen guardia, si no que se atiende consultorios externos, realizan cirugías y diagnósticos como ecografías, radiografías”.

Para explicar la situación, citó el ejemplo de un profesional que “trabaja horas extras y debería percibir aproximadamente 106mil pesos, en ganancias le descuentan 154mil sobre el sueldo”.

Exponiendo que hasta el momento no saben explicar el cálculo que hacen.

Gallard también subrayó las consecuencias de la labor extra: “bajo mayor estrés, abandono de la casa y de la familia, en esta situación estamos más predispuestos a cometer errores por el cansancio que significa estar en dos o tres guardias nocturnas durante la semana” y agregó: “Se está trabajando a destajo y gratis”.

Frente a la situación de violencia que sufren los médicos por parte de los familiares de los pacientes comentó que “en las emergencias llegan varias personas a la vez, y se prioriza al mayor riesgo de vida y el familiar no entiende eso y hay que lidiar con la agresión de los familiares que no entienden que tenemos un límite como humanos, que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo”.

Frente a los diálogos brindados en conjunto con el gobierno provincial remarcó: “Esta es competencia exclusiva del ministerio de Economía”, y “del Ejecutivo”.

Además sostuvo: “con el Ministerio de Salud Pública tenemos un excelente dialogo y muchísimas reuniones. “El jueves pasado tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud, Economía y el Gobierno provincial”, expresó.

Gallard indicó que “los médicos que están en el sistema no alcanzan para cubrir las necesidades, Chaco está por debajo de la cantidad de médicos por habitantes, existen 1.5 médicos cada mil habitantes cuando lo normal seria tres médicos y lo ideal según la OMS serian casi cuatro médicos”.

En el hospital pediátrico Avelino Castelan, “se cubren las guardias en función de los horarios disponibles, dado el volumen de chicos del pediátrico tendrían que tener ocho médicos por guardia, cuatro para demanda espontánea y cuatro para emergencia quemaduras”, pero la situación es muy diferente a la realidad, “actualmente se encuentra trabajando con dos médicos”.