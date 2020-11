Gallardo: «No hay que entrar en las estupideces de nuestro fútbol»

Marcelo Gallardo habló después de la derrota frente a Banfield por 3-1 y mostró su preocupación por lo que mostró el Millonario en el arranque de la Copa de la Liga Profesional.

“Me preocupa el rendimiento general del equipo”, aseguró Gallardo luego del partido desarrollado en la cancha de Independiente y afirmó que “por un lado nos viene bien para reconocer que si no llegamos bien, un rival dispuesto a combatir todos el partido nos puede ganar”.

Además, Gallardo hizo referencia a todo lo que sucedió durante los últimos días por la aprobación del River Camp y destacó: “No, nunca se me pasó por la cabeza no presentar equipo, nunca lo pensé”.

“Nos viene bien esto para no desenfocarnos de lo que tenemos que pensar, que es trabajar para llegar bien a los partidos sin que nada nos desenfoque”, explicó Gallardo y en ese momento hizo referencia a lo que sucedió en la previa de este partido ante Banfield.

“Sin entrar en las estupideces que existen en nuestro fútbol, las miserias políticas que existen en nuestro fútbol que hacen que a veces te incomoden… No nos tienen que desenfocar, las propias y las ajenas”, aseguró Gallardo.

«No voy a entrar en eso, está muy expuesto todo. Yo para qué voy a enojarme con lo que ya está establecido, que todo el mundo se da cuenta. No puedo desgastarme con eso y tampoco puedo ser cómplice de todas las demás cosas del fútbol argentino, pero qué voy a hacer. Me adapto, no me enojo y me enfoco en lo mío, que es el trabajo y la preparación del equipo, lo que corresponde, y dejo que las otras cosas las resuelvan los dirigentes. A veces es difícil, pero es lo que tengo que hacer”, cerró.

NACHO, DESCARTADO

River sufrió por partida doble: primero por el mal arranque en la Copa Liga Profesional, por la inesperada caída contra Banfield por 3-1, y luego por la lesión de Nacho Fernández, uno de sus mejores valores.

El exmediocampista de Gimnasia La Plata debió ser reemplazado en el segundo tiempo -ingresó Santiago Sosa- y luego se lo vio con hielo en el cuádriceps de la pierna izquierda.

El volante será sometido a estudios y aunque confían en que es algo leve, ya es un hecho que está descartado para el partido del sábado ante Rosario Central, por la segunda fecha, en el que el Millonario volverá a ser local en cancha de Independiente.

A PAGAR UN ALQUILER MÁS CARO

Atrás quedó la polémica por el River Camp y el equipo de Marcelo Gallardo ya disputó su primer compromiso de la Liga Profesional en el Libertadores de América, donde ya había hecho como local por la Copa Libertadores. La cancha de Independiente fue la elegida por el Muñeco para ejercer la localía mientras el Monumental sigue en refacciones y para eso, el club de Núñez tendrá diferentes tarifas.

Ya estaba estipulado que por cada partido de Copa Libertadores que River juegue en la cancha de Independiente, la deuda por el pase de Alexander Barboza, que era de 750.000 dólares, se reduciría en 70.000 de la moneda estadounidense. Por lo que entre los dos partidos de fase de grupos más el que jugará en octavos, el Rojo ya redujo el monto en U$S 210.000. La explicación del monto tan alto tenía que ver con los ingresos que genera un club que juega la Copa a través de los pagos de Conmebol en cada partido de local.

Para el torneo local, la historia fue otra. Se arregló que el Millonario le pague (o descuente de la deuda) solo un monto del costo de la apertura del estadio: una suma que rondó los $300.000. Sin embargo, a partir del próximo encuentro, Independiente cobrará un alquiler real, aunque mucho menor que el de los partidos de Libertadores: serán $4.300.000, que implicarán poco menos de U$S30.000 de descuento de la deuda por Barboza en cada partido.

Así las cosas, River tendrá que pagarle entre cuatro y cinco partidos de alquiler a Independiente por la Copa de la Liga Profesional: con Rosario Central y Godoy Cruz, más dos o tres más de la segunda fase, según la posición del grupo en que finalice, lo que determinará cuántos partidos juega en condición de local.