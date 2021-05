Garantía salarial: “No sabemos qué está haciendo la UNNE con el dinero”

Una de las referentes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), Marina Stein, dialogó con elDIARIO de la Región sobre el pedido de regularización de pago a la garantía salarial de parte de la universidad, el cual no es acreditado desde hace varios meses.

“Este reclamo del pago de la garantía salarial, el cual es un adicional remunerativo no bonificable que tienen que cobrar los docentes de salarios más bajos, lo llevamos a cabo junto con Codiunne, ya que hace dos meses que la UNNE no está liquidando esta suma, siendo que el dinero ya lo disponen. Ellos argumentan que llegaron tarde los instructivos para poder liquidarlos; pero la realidad es que no sabemos que están haciendo con la plata y no sabemos porque no llegó al bolsillo de los docentes”, remarcó. Stein añadió, “es decir además de que tenemos un acuerdo nacional salarial a la baja, la universidad no liquida lo que corresponde a la docencia desde marzo de este año”.

GARANTÍA SALARIAL

“La garantía salarial es un valor de salario neto mínimo por debajo del cual ningún docente debe cobrar. Queda fijado por la paritaria nacional docente. Ese valor se toma como referencia mínima para el cargo de auxiliar de primera con dedicación semiexclusiva, el doble para el exclusivo, y la mitad para el simple.

Los valores brutos vigentes en concepto de garantía salarial para el mes de marzo de 2021 quedaron establecidos de acuerdo al siguiente detalle:

$38.272 para los semiexclusiva; $76.544 para exclusivos; $19.136 para el simple. “Desde la Adiunne, exigimos a la rectora de la UNNE que explique el porqué del retraso y se liquide de manera inmediata la garantía salarial”, informó el sindicato mediante un comunicado.

DOCENTES INTERINOS

Por otra parte, Stein afirmó a este medio que se lograron ciertos avances para los profesores interinos, “conseguimos a nivel de paritaria local que se reedite de alguna manera el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo, lo cual es el ingreso de docentes interinos con cinco o más años de antigüedad (al 31/12 del 2020), ya que pese a los años que vienen trabajando no se los llama a concursos. Todos los años se les renueva el cargo, pero la realidad es que se encuentran en una situación laboral inestable por lo que se consiguió en paritaria de nivel particular-como es el nombre que recibe-, la regularización de esos educadores. Aunque cabe aclarar que esto debe ser aprobado en el Consejo Superior y al aprobarse se establecerían los mecanismos por los cuales se comenzaría con ese proceso, esto representaría un avance importante para lo que refiere al reclamo de los gremios docentes que contemplan al profesorado de la UNNE, pero aún está en tratativas”, finalizó.