Godoy: “Hay otra salida a la crisis, con soberanía y justicia social”

Ayer, organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharon para recordar aquellos 19 y 20 de diciembre que fueron hito de la historia durante la crisis social de 2001. Casi diez cuadras de marcha recorrieron las organizaciones desde el hospital Perrando hasta la plaza España. Este espacio fue elegido para el acto ya que se aplicó de forma estricta, aunque ordenada, el protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y adhirió el gobernador Leandro Zdero. La marcha no pudo llegar a la plaza central, ya que un cordón de gran magnitud de efectivos policiales de varias divisiones cortó los pasos neurálgicos y custodió la marcha.

A pesar de ello, y en paralelo a la movilización, en la Casa por la Memoria se hizo una radio abierta sindical. Además, una parte de UPCP realizó en la esquina de Casa de Gobierno y Casa de las Culturas su habitual “bocinazo” por los trabajadores.

elDIARIO de la Región estuvo cuando más de 20 organizaciones se hicieron presentes en las calles de Resistencia, donde el pedido de unidad fue lo más destacado. Al momento de tomar el micrófono agradecieron también a los diputados y diputadas del Frente Chaqueño que se unieron a la protesta.

El secretario general a nivel nacional de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy fue el segundo en tomar la palabra luego del secretario de UPCP, José Niz. La CTA Autónoma del NEA se reunió en un plenario ayer en el Sindicato de Prensa de Chaco, por eso Godoy marchó en Resistencia junto a los secretarios generales de la CTA de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Valoró la expresión de unidad, de movilización y resistencia “que estamos desarrollando aquí”.

“Una alternativa liberadora frente a la crisis, es fundamental materializarla en las calles”, inició. “El pueblo argentino ha escrito esa historia en las calles”, subrayó e hizo un recuento de las luchas sociales en el país desde la Independencia hasta este siglo. Recordó que en 2001 se quiso imponer el estado de sitio en democracia y “no nos pudieron detener”. “Ese 20 de diciembre derrotamos la herencia del menemismo”, exclamó y agregó que “hoy, Milei y Bullrich, y todo este Gobierno neofascista es una situación peligrosísima para Argentina. Está alimentando la hiperinflación para seguir destruyendo nuestro bolsillo, con la pérdida total de soberanía”. Pero también “quieren alimentar el ajuste en la nación y las provincias”, así como “implementar políticas represivas, de miedo y de enfrentar pobres contra pobres”.

“Por eso: la unidad, la resistencia y la propuesta para demostrar que hay otra salida a la crisis. Que hay una salida emancipadora basada en la soberanía y en la justicia social”. “En el pueblo unido está la derrota de este plan neofascista de Milei y Bullrich”; sentenció Godoy.

Niz, por su parte, hizo foco en la provincia, gobernada ahora por Juntos por el Cambio. “Las acciones políticas de hoy benefician a un sector minoritario, dueños de Argentina y condenan a más del 97% a la marginación, la pobreza y la indigencia”. Señaló que la Unión del Personal Civil de la Provincia está de paro para repudiar el ajuste y la medida del Gobierno provincial del decreto Nº13/2023 que “es un acto inconstitucional, ya que viola lo que tiene que ver con el ámbito paritario, y desde ahí los derechos de los trabajadores”. “Prohíbe la estabilidad laboral de personas que viene hace más de 20 años en esa situación de precarización y violencia”. “El mismo gobernador Zdero se rasgó las vestiduras en campaña utilizando a este recurso humano precarizado, principalmente a los de salud”, denunció el secretario sindical.

Niz también criticó al equipo de Salud del Gobierno provincial y dijo que deberían estar pensando en un plan de contingencia para el pueblo y de vacunación gratuita del dengue. “No se hizo la compra de insumos de salud porque su equipo no sabe manejar el área de informática y no quiere delegar”, aseguró. Respondiendo así a declaraciones que Zdero hizo en televisión nacional el martes a la noche, añadió: “Zdero no tenía la lengua atada, pero estaba atado a su banca y no hizo por los trabajadores”.

La secretaria general de ATE Chaco, Dafne Zamudio, celebró la unidad porque “hay una conciencia de la recesión, las políticas de ajuste y quiénes la están pagando”. Ella fue a primera en hablar del miedo por las amenazas de represión. “Esta lucha no viene de ahora, creíamos que llegamos a una instancia de reivindicación de los trabajadores con el pase a planta y, otra vez, fuimos defraudados. Tenemos que dar continuidad a esa lucha””, dijo y se sumó al reclamo provincial junto a UPCP. “No tenemos que dar ni un paso atrás ni en la cuestión de género ni en las cuestiones laborales”, apuntó.

Nadia Toros, de la corriente sindical Jorge Weiz y ATE Roja, indicó que habló en nombre de personal provincial que “sostienen la salud y la educación con programas miserables de $22.000. Ya venimos luchando del gobierno anterior y siempre nos utilizan con promesas de campaña”. “Estamos dispuestos a, en unidad, hacer un paro y llegar con la protesta a Casa de Gobierno”, afirmó.

El diputado y referente del PCR, Rodolfo Schwartz, fue el vocero legislativo, quien estuvo acompañado de sus pares del Frente Chaqueño, Teresa Cubells, Mariela Quirós, Gladis González y Analía Flores. Con un duro mensaje al modelo nacional, por Milei, Schwartz se preguntó: “¿De qué libertad habla? De la libertad de los monopolios, terratenientes e imperialistas”. “Acá el ajuste somos todos”, afirmó y advirtió: “No jodan con el pueblo argentino, que pudo contra una dictadura y un Gobierno represor constitucional en 2001”. Dijo que Zdero se enfrenta a la elección de acompañar pueblo u oponerse cuando se resista al ajuste.

“Con amor hay que organizarnos, porque con odio ganó Milei”, dijo Wilson Moriniega de la 25 de Mayo, que habló antes de José Porreti, dirigente de la organización 20 de Diciembre. “Estamos frente a una dictadura económica, y ya la estamos viviendo con la supresión de derechos constitucionales”, señaló este último. “Pretende someter por medio del hambre, la desocupación y la desesperación a los sectores populares”, manifestó y agregó que están “envalentonados porque creen que el voto es un cheque libre a lo que quieran”.

Varios dirigentes usaron la metáfora de que el viento “está empezando a darse vuelta” y Porreti destacó las elecciones en el Club Boca Juniors como una señal. “Ese el camino, empezar a organizarnos”.

«LAS MUJERES SUPIMOS RESISTIR»

Las dirigentes políticas y piqueteras le dieron la fuerza afectiva al acto, no sólo emocionándose al micrófono sino contagiando el llanto de bronca y unión. La referente de Darío Santillán se preguntó: “¿Qué le van a cortar a esos pobres que no tienen trabajo y no cobran nada?”, corta y contundente, respondió a la reciente medida nacional de habilitar un número anónimo de denuncias para adjudicatarios de planes sociales.

“No estamos solas, no estamos solos”, arrancó Viviana Toros, de la MTR Cuba y la Jorge Weiz. Recordó que había compañeras reclamando en la vera de la ruta en el interior provincial. “Hemos ganado una batalla: las calles siguen siendo nuestras”, proclamó. Reivindicó que, en Chaco, ese 20 de diciembre de 2001 fue “una UPCP histórica” quien abrió sus puertas para la organización. “Insto a las otras organizaciones sindicales a sumarse a esta unidad, porque es lo que necesitamos”, dijo ya entre lágrimas.

“Celebro lo que hicimos hoy. Cuando todos hablaban de que no íbamos a movilizar, marchamos diez cuadras, sin ningún inconveniente, porque nosotros sabemos lo que es la paz social. Nadie vive con un plan, pero esos mismos compañeros y compañeras son quienes sostienen las ollas populares para que los pibes lleven algo a la panza. Nos quisieron demonizar a las organizaciones sociales, pero son aquellos compañeros de $22.000 quienes limpian la zanja de ese 55% que votó este modelo. El ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores. Les decimos que acá nos van a encontrar, en lucha, sin miedo y sin aprietes. Las mujeres supimos resistir todos estos años y no vamos a dar un paso atrás”; exclamó Caro Cammarano, de la Juana Azurduy y de la Multisectorial Feminista.

Cerró el acto Gladis Favretto, referente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) e indicó: “No hay que enojarse con el electorado”. Enfatizó que las organizaciones siempre han luchado, incluso en gobiernos democráticos y populares, y son quienes están en lugares donde el Gobierno no ha llegada, como en las comunidades wichí, qom y moqoit. “La unidad se construye con un consenso y un programa, porque luchamos por tierra, techo y trabajo”, aseveró.

“No tenemos miedo y no hemos abandonado nunca la calle”, expresó y dijo que “esto recién empieza. Esto es el primer round, y la piña la dimos con todos los sectores”. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para las conquistas de derecho, con una asamblea popular y de consenso, porque acá hay un pueblo que se está cagando de hambre”, concluyó.

Favretto denunció que golpearon a un trabajador de la Casa por la Memoria durante la movilización y habló de “infiltrados”. Hasta el cierre de esta edición no se confirmó más sobre este hecho.

Del cinismo libertario a la subjetividad social de la memoria en las calles, la concentración terminó con la canción de La Bersuit “Se viene el estallido”, tema de protesta que la banda de rock nacional compuso pensando en las políticas del expresidente, Carlos Menem, y del exministro de Economía, Domingo Cavallo, y que los seguidores de Javier Milei apropiaron para hablar de la “casta política”.