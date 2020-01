Gómez Alcorta: “Para modificar estas desigualdades necesitamos un compromiso de todas, todos, y todxs”

En el salón Obligado de Casa de Gobierno se realizó la firma del convenio de asistencia y cooperación recíproca entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el gobierno del Chaco. Encabezaron la conferencia de prensa la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y la vice gobernadora Analía Rach Quiroga. Entre los temas que se trataron estuvo la cooperación entre las áreas, la creación de un plan nacional integral de violencias por razones de género y la Ley Micaela.

La vicegobernadora dio la bienvenida a la ministra y recalcó que la provincia del Chaco fue la primera provincia que visitó en su gestión. A su vez detalló que trabajaran articuladamente en la prevención y erradicación de la violencia de género y que el gobierno de la provincia del Chaco priorizará la perspectiva de género en todas las políticas públicas. “Es una cuestión sumamente urgente y que necesita del esfuerzo de todas, todos y todxs poder garantizar el acceso a una vida libre de violencias tanto a las mujeres, como a las disidencias y las identidades diversas”, expresó Rach Quiroga.

También Rach Quiroga anunció la efectiva aplicación de la Ley Micaela, a un año de su promulgación, se llevarán adelante las capacitaciones obligatorias para todas y todos los que se desempeñan en la administración pública, punto que establece dicha ley. La primera capacitación del gabinete provincial será el 3 de marzo y está destinada hacía “el gobernador, las ministras, los ministros, los secretarios, las secretarias, los intendentes y las intendentas”. La vicegobernadora agregó que replicarán las capacitaciones en todos los municipios de la provincia.

La ministra explicó que el convenio con la provincia busca trabajar líneas de cooperación en materia de género. Una de las acciones será brindar información en términos cuantitativos y cualitativos de la provincia que el Estado recibe de la línea 144, línea telefónica que brinda atención por razones de violencia de género. El objetivo es que con la información obtenida de los llamados se realicen políticas públicas. Explicó que estas acciones están amparadas en un proyecto integral: la elaboración de un plan nacional integral de violencias por razones de género.

Gómez Alcorta adelantó que durante el primer semestre del año se escucharan “las realidades de cada uno de los rincones de nuestro país para después poner si en marcha una serie de políticas que piense a las violencias por razones e genero de un modo integral”. De esta manera desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación apuntan no solo a brindar asistencia y protección sino también a prevenir las violencias por razones de género. “Es un tema que tiene que ver con ciertos núcleos de sentido, con ciertas miradas culturales que están muy aferradas y que forman parte de la cultura machista que nos atraviesa culturalmente, socialmente e históricamente”, sostuvo la funcionaria.

También expresó la ministra que desde su gabinete son conscientes que necesitan modificar las estructuras desiguales en todos los ámbitos. “Nosotras y las diversidades sufrimos situaciones injustas, quiere decir que tenemos menos posibilidad de ejercer nuestros derechos y gozar nuestros derechos a pesar de que estén reconocidos en las normas, en la constitución, en los pactos internacionales”, sostuvo Gómez Alcorta. Y sentenció que para resolverlo se necesita el “compromiso ineludible e inexcusable del estado, no se puede resolver si no es con una política de Estado, no una política de gobierno”.

La funcionaria nacional destacó la decisión del presidente de la Nación de crear el ministerio en un hecho histórico para el país porque “el único modo de pensar esto de transversalizar las políticas de género, para modificar estas desigualdades necesitamos un compromiso de todas y todos, y todxs los funcionarios que trabajen en cualquier ámbito sea el que sea”, aseguró. Además, resaltó la labor impulsada por “aquellas que han luchado en momentos con muchísima mayor soledad porque ahora nuestras luchas como digo son colectivas”, aseguró Gómez Alcorta.

“Analía es la primera vicegobernadora de la provincia como a mí en lo personal que tengo el honor de ser la primera ministra. Nosotras estamos hoy acá, más allá de los méritos que hayamos hecho cada una de nosotras dos, gracias al inmenso laburo, las luchas, las conquistas, no solo de todas y todos los que han luchado”. Y llamó a tener presente que somos parte de una red, de una comunidad, de una historia y de luchas del pasado que hicieron posible los cambios que se gestan en la actualidad.

“Por esas luchas es posible que podamos soñar que son posibles todos los cambios y podamos pensar que vamos a vivir en sociedades más justas, más igualitarias que las van a hacer más democráticas. Y que podamos soñar que es posible vivir en un mundo libre de violencia de genero para todas las mujeres y las diversidades”, cerró la primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.