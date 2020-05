Gran campaña solidaria para merenderos

La agrupación Mujeres al Frente, del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, comenzó una campaña de donación de ropa de invierno, frazadas, manteles, toallas, alimentos no perecederos, verduras y carnes.

Las donaciones serán destinadas a los merenderos que funcionan en la ciudad, como el de los barrios San Antonio, Don Bosco, en el asentamiento lote 296, así como los barrios 2 de Abril de Barranqueras, Vilelas y Colonia Elisa. Cabe mencionar que estos espacios no reciben ningún tipo de asistencia estatal.

elDIARIO de la Región dialogó con Marcela Acuña, dirigente de Mujeres al Frente, quien expresó: “Estos momentos son difíciles para nuestro pueblo, que apenas tiene acceso a lo básico para comer. Entendemos la situación internacional que se vive, donde la pandemia no sólo deja saldos de muertes, sino sobre todo hambre y necesidades. Por eso, intentamos dar una mano a poblaciones donde muy difícilmente llega el Estado”.

“No se trata de presencia política en los barrios, sino de hacer frente a una necesidad de vida. Sin esas ollas populares, hoy, con la cuarentena, la gente no comería ni tomaría un vaso de leche”, manifestó.

Si bien el movimiento está nucleado con la fundación “Dr. Saúl Acuña”, que aporta leche, arroz y fideos, explicó: “Necesitamos las donaciones de la gente para ofrecer una comida completa en nutrientes, por eso pedimos verduras y carne”.

Acuña reconoció: “No damos la solución de fondo, pero sí generamos que las personas (sobre todo niños) tengan al menos los alimentos necesarios para para poder subsistir y no dormir con la panza doliendo de hambre”.

“Hoy, no importa lo ideológico. Hay pequeños empresarios, verduleros, carniceros y comerciantes que no pertenecen a nuestro partido, y sin embargo, realizaron donaciones porque entienden que la realidad está azotando a todos y ven cómo los productos que aportan son consumidos por los niños de sectores vulnerables”, sumó.

La dirigente reprochó: “Muchos políticos, sobre todo los intendentes de las localidades donde están montados los merenderos, dicen que hay que quedarse en casa y que ellos atenderán las necesidades la gente, pero hasta ahora no aportaron nada para los comedores”.

“Cada porción de comida viene de la solidaridad de la gente, no de los gobiernos, que no han aportado ni un gramo de arroz. Somos las organizaciones sociales, recolectando donaciones, las que estamos poniendo el cuerpo. Por eso, si bien entendemos que esta situación afecta a todos, necesitamos más que nunca el apoyo de la comunidad así sea con dos papas o una frazada vieja y rota”, cerró.

Para aportar, comunicarse al (362) 482 9895 o a Movimiento Socialista Emerenciano en Facebook. Se harán retiros a domicilio.