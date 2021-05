Grave conflicto habitacional en el barrio Evita de Sáenz Peña

ElDIARIO de la Región dialogó con Romina Giorgieff Atanasoff, abogada interviniente en el caso por el cual 473 personas se encuentran ocupando un terreno en barrio Evita de la localidad de Sáenz Peña desde hace 3 años, cuando hubo una gran inundación en la ciudad.

“Se trata de 154 familias, todos trabajadores. Hay docentes, peluqueros, policías, y jornaleros que no están en ningún grupo político ni dependen de un movimiento, es una comunidad vecinal. Cuando me contactaron, los estigmaticé como la mayoría de las personas. Recién en el momento que charlé con ellos, supe que no era como creía” expresó la letrada.

“Ellos no quieren nada de regalo ni tomar nada por la fuerza. Quieren un techo propio donde tener a su familia, como la mayoría de personas en el mundo. Lamentablemente, a estas últimas generaciones nos es muy difícil acceder a un terreno” manifestó.

EL PREDIO

Según detalló Atanasoff, el espacio de monte tupido estaba abandonado hace más de 35 años, sin alambrado ni cartel. “Era cuna de los malvivientes. Cuando robaban, se escondían ahí. Era peligroso para el barrio. Es más, al momento del desmalezamiento, se encontraron más de 20 cuadros de motos. La comisaría 2 da hizo un operativo para retirarlos” precisó.

“Los vecinos limpiaron todo a pulmón, se organizaron con machetes. Hicieron croquis y dividieron todo. Generaron una huerta agroecológica y montaron un comedor. También erigieron ladrillerías. Hay muchísimos jóvenes estudiantes” sumó.

El año pasado, se presentó el dueño del terreno y radicó una denuncia. “Es el dueño de una reconocida farmacia de la ciudad, el señor Francisco Sáez. Es de público conocimiento su apoyo y afinidad en campañas políticas” mencionó Giorgieff.

DESALOJO

“El expediente -al que tuve acceso hace poco porque no me lo querían mostrar- está plagado de nulidad y de falta de atención a cuidados. Sin embargo, llevaron adelante el desalojo” describió la abogada, que presentó una oposición en Fiscalía 1.

“Hicieron un megaoperativo con más de 20 patrulleros, la montada y el COM. La Municipalidad utilizó maquinarias estatales en facultades de un privado. Tumbaron las casas, el merendero y la huerta” relató.

Por otro lado, manifestó que la Unidad de Protección Infantil nunca se hizo presente en el lugar (organismo que, por protocolo, debe establecer su presencia en un lugar de desalojo donde hay niños presentes). También reprochó la desidia de Desarrollo Social.

EL PUENTE

Hace un tiempo, la Municipalidad de Sáenz Peña donó materiales para la creación de un puente en dicho predio. Ahora, el Juzgado de Faltas local envió a derribarlo. “Hay una ambigüedad o una subdivisión dentro del municipio” aseveró la abogada.



NO FUERON RELEVADOS

Consultada por la implementación de programas por parte del Ejecutivo municipal que asistan ante el déficit habitacional, ella mencionó el “Banco de Tierras”, en el cual ya se anotaron a casi todas personas que residen en el asentamiento, pero no hubo avances.

Actualmente, las familias afectadas continúan en el terreno en disputa. Su representante legal alertó que desde la comuna de esa localidad no se hizo un acta de constatación, no se realizó un relevamiento para asistirlos ni se llevó a cabo la reubicación de familias. Muchos están a la intemperie. Ahora, quedan a la espera de la respuesta de fiscalía.