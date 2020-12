Grave denuncia en Misión Nueva Pompeya: el Consejo Wichí Pak acusa presiones para egresar a los alumnos

Integrantes del Consejo Wichí Paki, de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe e Intercultural (EPGCBI) Nº 4 denunciaron en los últimos días al director de la Región IX, Luis Crisanto Escobar, de presionar a Ramón Clemente, director de la institución y a los integrantes del Consejo Escolar Indígena para que les otorgue los títulos de finalización de estudios secundarios a unos 16 alumnos incluidos en una lista especial, aun cuando los estudiantes en cuestión adeudan materias incluso desde 2017.

Mediante una carta, el director de la Región IX, Crisanto Escobar, informó al director de la EPGBI que “mediante la Resolución 382/2020 de la Dirección de Títulos y Equivalencias se solicita extender los títulos de 16 estudiantes” sin embargo, en ese listado figuran al menos tres inscriptos que adeudan materias incluso desde 2012”, según advierten desde el Consejo Indígena.

Vicente González y Ariel Fabián del Consejo Wichi Pak, en contacto con elDIARIO de la Región aseguraron que Escobar no desconoce la situación de estos estudiantes porque él mismo fue profesor de Educación Física de la institución.

“Sabemos que hay que todavía hay gente que no terminó la secundaria. Algunos, en una primera etapa tienen calificaciones, y hay otros que ni siquiera están registrados. Ahora, el funcionario Escobar exige que se les dé el titulo secundario”, explicaron a este medio.

Clemente no sólo se negó a incluirlos en las listas de egresados si no que advirtió que desde que la Escuela tiene Consejo Comunitario Indígena

“Nos parece un atropello esta situación. Además, aseguraron que “el consejo llegó a un límite de la tolerancia. Esta no es la primera situación que venimos advirtiendo”, aseguraron, “tampoco se nos informa sobre reuniones directivas, nuestros jóvenes aún no recibieron las notebook, no sé regularizaron horas cátedras de 5to año, no acompaña gestiones de la institución”, enumeraron los integrantes del Consejo Escolar Comunitario

Por último, soltaron la intervención de las autoridades provinciales y el desplazamiento inmediato del profesor Luis Crisanto Escobar para evitar más daños a la comunidad educativa”.

OTRA DENUNCIA

En las últimas horas, Luis Crisanto Escobar fue denunciado por Carlos Alvarez, quien lo acusa de haberse aprovechado de no entender el castellano, e inducirlo a firmar un papel en el renunciaba al cobro de la pensión.

“Me veo en la necesidad de hacer saber que fui rotundamente engañado por parte del señor Escobar, que me citó en la comisaría de Misión Nueva Pompeya y me hizo firmar una exposición, instrumento que carece de validez por mi desconociminto del habla Castellana, pues sólo hablo el idioma Wichí y no había traductor, por lo que dejo constancia que fui obligado a realizar esa firma con absoluto desconocimiento; inclusive bajo la falsa promesa de seguir percibiendo mis haberes (como asesor indígena) y mi pensión correspondiente.

Carlos Álvarez, de 61 años, es un integrante de la comunidad wichí, y sabio asesor de las costumbres y legados ancestrales de la comunidad. Para comunicarse con la comunidad criolla, necesita de un traductor de lenguas.