Gustavo Alfaro: «No se puede llamar exjugador a Tévez»

Gustavo Alfaro consideró ayer que Carlos Tévez «se ganó el derecho» a que le renueven su contrato y que «no se lo puede llamar exjugador», en alusión al conflicto que mantiene el ídolo con el club por la extensión de su vínculo y a la frase polémica que lanzó el colombiano Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría técnica de fútbol profesional.

«Lo dije en su momento, Carlos se ganó el derecho a que le renueven su contrato, creo que este tipo de jugadores se definen por sí mismos y hay ciertas declaraciones que sorprenden, no se lo puede llamar exjugador. A las trayectorias hay que respetarlas, no quiero decir que debe ser titular indiscutido, pero merece respeto», resaltó Alfaro.

Alfaro, de 57 años, condujo a Boca durante todo 2019 y transitó una relación tensa con Tévez, pero igual salió a defenderlo ante las frases proferidas por el Patrón Bermúdez y por otro ex jugador xeneize, Raúl Alfredo Cascini, también integrante de la secretaría técnica de fútbol.

«Tévez no juega por la plata, lo hace por la gloria. Él es un obsesionado en el buen sentido de la palabra y quiere ganar todo. Cada vez que le toca jugar no le da lo mismo, eso es muy bueno porque se mantiene más allá de todo lo que logró», enfatizó Lechuga Alfaro, en alusión a los pergaminos del Apache.

Alfaro dirigió a Boca en 50 partidos oficiales, de los cuales ganó 27, empato 16 y perdió 7, y se marchó con un título, el de la Supercopa Argentina que conquistó en Mendoza ante Rosario Central.

PRESENTARON A KILY GONZÁLEZ

Los dirigentes de Rosario Central presentaron al flamante entrenador, Cristian González, a los jugadores del plantel profesional, en un particular acto del que participaron 40 personas en el césped del estadio Gigante de Arroyito, con un estricto protocolo de seguridad por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Santa Fe.

Kily González, junto con su cuerpo técnico y un puñado de dirigentes del Canalla, entre quienes estaban el presidente Rodolfo Di Pollina, ocuparon una mesa situada en el campo de juego, mientras los jugadores se sentaron en sillas dispuestas en la cancha, con la distancia reglamentaria.

Kily estuvo acompañado por sus ayudantes de campo Diego Ordóñez y Horacio Carbonari, y uno de sus preparadores físicos y Damián Hernández.

HAY ESPERANZAS

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y vaya si así lo creen en Central luego de que una charla entre el flamante entrenador, Cristian González, y el exjugador Ezequiel Lavezzi dejó la puerta abierta para un retorno a la actividad del Pocho con la camiseta del Canalla.

Si bien tan solo fue una charla y no hubo contacto con la dirigencia, lo cierto es que el ahora retirado jugador no le dijo que no a Kily, aunque primero debería ver cómo está físicamente.

Por ahora, desde su entorno aseguran que «hay chances serias de que se haga», por lo que en el Canalla no bajarán los brazos.

CENTURIÓN FUE OFRECIDO AL CICLÓN

El nombre del atacante Ricardo Centurión ha sido vinculado con muchos clubes en este mercado de pases y el de San Lorenzo parece ser el último en sumarse, luego de que se conozca que el jugador fue ofrecido al presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli.

Si bien el llamado no llegó directamente desde la dirigencia de Racing, dueño del pase del futbolista, lo cierto es que la respuesta de Tinelli fue que antes de tomar cualquier decisión, debe dialogar con el entrenador del club, Mariano Soso, y la Secretaría Técnica.

Es que, por más que un jugador del talento de Centurión siempre interesa, lo cierto es que San Lorenzo tiene a muchos futbolistas en el cuarto ofensivo del campo de juego. A los nombres de Adolfo Gaich, Nicolás Fernández, Ignacio Piatti, Oscar y Ángel Romero, Matías Palacios y Julián Palacios se les sumó en las últimas horas el de Jonathan Herrera, exjugador de Central Córdoba (SdE) que arribará a préstamo por un año.

Además, el conjunto de Boedo tiene todo encaminado para cerrar también el arribo del delantero Franco Di Santo, quien rescindió contrato con Atlético Mineiro y, a los 31 años, estaría dispuesto a llegar en condición de libre a San Lorenzo.