H.I.J.O.S: 25 años de lucha y memoria

Este martes, H.I.J.O.S. cumple 25 años. La organización fue fundada en un encuentro realizado en Córdoba en 1995, a partir de la congregación de militantes de La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe que derivó en la creación de estas filiales. Poco después, se sumarían otras localidades, como las ciudades de Buenos Aires, Paraná, Concordia y las provincias de Tucumán, Salta y Chaco.

Empezaron como un espacio para darse apoyo y reivindicar a sus padres y madres, militantes que habían sido desaparecidos/asesinados o bien que debieron sufrir el exilio o la prisión en las cárceles de la dictadura. En primer término, su objetivo era reclamar contra la lectura tendenciosa de la “guerra sucia” o de los “dos demonios”, o directamente del tabú histórico que mandaba que “de eso no se hablaba”. De la mano de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y de los sobrevivientes del genocidio sumaron su militancia, pero a la par que compartían un origen y un horizonte en común, buscaban hacer su propio camino. Y en ese “hacer la suya” aportaron el “escrache al genocida”, un método con el que pusieron en la agenda pública la situación intolerante que implicaba que responsables de crímenes de lesa humanidad caminaran por las calles en libertad, amparados en las leyes de impunidad y la amnesia cómplice de buena parte de la sociedad y de los poderes políticos.

Así fue que se logró derrumbar ese “bozal judicial” pero para nada justo, y luego la lucha tomó a la par que las banderas históricas de Memoria Verdad y Justicia, el reclamo de reconstrucción del tejido social, derechos económicos y sociales de las clases trabajadoras, y por supuesto repudio a todo atisbo de violencia institucional en el presente por parte de las fuerzas de seguridad. En los últimos años la cuestión de género y la lucha del feminismo también fue tomada por la agrupación.

Asimismo, cabe recordar que la filial Chaco de H.I.J.O.S. tuvo gran protagonismo en esta historia, siendo nuestra provincia una de las primeras en las que declarada la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad se avanzó en la causa Masacre de Margarita Belén, a mediados de 2001. Asimismo la institucionalización de la ex Brigada de Investigaciones, uno de los centros de tortura y exterminio del terrorismo de Estado más importantes de la región y su recuperación como sitio de memoria y espacio cultural, es otro de los logros del colectivo de DD. HH. provincial, en el que HIJOS tuvo un papel importante.

Este medio se comunicó con uno de sus referentes, Santiago Osuna, quien destacó: “En todos estos años nada nos fue fácil. Ese 14 de abril de 1995 un grupo de compañeros y compañeras se dieron cita en Córdoba para fundar esta organización, que a 25 años sigue en pie luchando, habiendo pasado por varios gobiernos y procesos políticos. Partiendo de la base de la década del 90, cuando comenzamos con los escraches a genocidas como un método de señalamiento y protesta, ante la necesidad de dejar en claro no sólo a los asesinos sino también al poder político de turno que los hijos y las hijas no perdonamos y no nos reconciliamos”.

JUICIO Y CASTIGO

Por otra parte, indicó: “Tiempo después, se logró que durante el gobierno de Néstor Kirchner la democracia asumiera como política de Estado una serie de consignas históricas del colectivo de DD. HH. Tenemos en claro que H.I.J.O.S. no es sólo sus integrantes, sino cada uno y una de las personas que se sumaron a lo largo de los años. Nuestras decisiones se dan por consenso, apostamos a la construcción colectiva y horizontal mediante el debate continuo. Nuestro compromiso con los y las 30.000 es para siempre, construyendo y soñando con una patria libre justa y soberana”.

Sobre lo que se plantean en la coyuntura y lo que viene, recalcó; “Lo que nos falta es mucho, pero también vamos a cuidar lo construido, por eso realizamos las gestiones correspondientes en el ámbito judicial para evitar que los genocidas condenados sean beneficiados con arresto domiciliario. El único lugar para un genocida es la cárcel común perpetua y efectiva. Recordamos a muchísimos compañeros y compañeras, y agrupaciones y espacios que han recorrido junto con H.I.J.O.S. todo este camino les agradecemos”. Por último, precisó: «Esta situación de Emergencia Sanitaria nos impide conmemorar estos 25 años como nos hubiese gustado, con un Encuentro Nacional 2020, que iba a realizarse en Córdoba, pero entendemos que este tiempo demanda responsabilidad y compromiso, y no faltará oportunidad para su realización en otro momento».