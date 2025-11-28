Habló César Sena por primera vez: pidió no ser trasladado y cerró la cesura del juicio por el caso Cecilia

La etapa de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski concluyó este viernes con la declarción de César Sena, declarado por el jurado popular como autor del crimen, quien habló por primera vez ante la jueza técnica Dolly Fernández. Su intervención fue breve, estrictamente formal y limitada a su situación de detención.

Desde la unidad penitenciaria donde permanece alojado, Sena, de 22 años, tomó la palabra luego de que su defensa finalizara su alegato. No se refirió al hecho investigado ni a su rol en el femicidio: únicamente solicitó no ser trasladado fuera de Resistencia.

“Adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, hacer reserva de todos los recursos de Casación y, como único pedido, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo toda mi familia radicada en la ciudad presente”, expresó.

La declaración sorprendió por tratarse del primer testimonio directo del imputado desde el inicio del proceso, hace más de dos años. Hasta hoy, Sena había optado por mantenerse en silencio en todas las audiencias, incluso en el juicio por jurados donde se definió su responsabilidad penal.

Todos los imputados hicieron uso de la palabra

Además de Sena, en el cierre de la cesura también declararon Emerenciano Sena, partícipe primario según el veredicto popular, Marcela Acuña, igualmente condenada como partícipe primaria, Gustavo Obregón y Fabiana González, hallados culpables por encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple.

Las manifestaciones se dieron tras los alegatos del Equipo Fiscal Especial, las querellas y cada una de las defensas técnicas.

Qué planteó la defensa de César Sena

Horas antes de que su cliente hablara, la abogada Gabriela Tomljenovic había centrado su exposición en cuestionar la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista para el femicidio agravado.

Argumentó que Sena se encuentra “en plena etapa de desarrollo” psíquico y emocional y pidió que se aplique el llamado “derecho a la esperanza”, línea doctrinaria que sostiene que ninguna pena puede clausurar definitivamente el proyecto vital de un joven adulto.

“La criminología moderna, la neurociencia y la jurisprudencia coinciden en que los jóvenes están en consolidación psíquica y emocional. Ninguna pena puede destruir la posibilidad de futuro del condenado”, planteó.

Tomljenovic pidió que, aun en caso de rechazarse su planteo de inconstitucionalidad, la pena sea “humana, proporcional y respetuosa del estándar constitucional”.

La decisión queda en manos de la jueza Fernández

Con la cesura finalizada, la jueza Dolly Fernández deberá definir:

– La pena de César Sena, condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, para quien fiscalía y querellas pidieron prisión perpetua.

– La pena de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, también con solicitud de perpetua como partícipes primarios.

– Las condenas de Gustavo Obregón y Fabiana González, para quienes el Equipo Fiscal pidió 5 años y 10 meses de prisión, y las querellas reclamaron 6 años.

– La situación de Gustavo Melgarejo, para quien se solicitó una pena de 2 años y 10 meses de cumplimiento efectivo y su inmediata detención.

– Los planteos de inconstitucionalidad de la prisión perpetua presentados por todas las defensas.

La magistrada anunciará en los próximos días la fecha de lectura de sentencia, que será el punto final de uno de los juicios más relevantes en la historia judicial reciente del Chaco.