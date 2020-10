Habrá cambios en la televisación de la Liga Profesional de Fútbol

El campeonato de fútbol argentino de Primera División iniciará su etapa el próximo 30 con la vuelta de la Copa de la Liga Profesional. El sorteo de los seis grupos que se realizó ayer en el predio de la AFA trajo una sorpresa aunque no se hizo oficial: habrá un cambio en la transmisión de los distintos partidos, según votaron los clubes integrantes del certamen.

Las instituciones que forman parte de la máxima categoría apoyaron la decisión de romper el contrato con la empresa Fox con la justificación que no se reportó la fusión entre Fox Sports Latin America con Espn, empresa adquirida por el Grupo Disney. El vínculo con Turner (TNT), la otra empresa involucrada en las transmisiones, no está en vilo.

La determinación política se tomó horas antes del comienzo del sorteo del campeonato. Hubo 21 clubes en el debate: 20 votaron a favor y desde Talleres pidieron conocer más datos de la situación.

Cabe destacar que Fox y Turner realizaron una alianza en 2017 para transmitir los encuentros de la Superliga, reemplazada a partir de esta temporada por la Liga Profesional. Previamente, el Gobierno acordó vía Boletín Oficial pagar 350 millones de pesos para rescindir el programa Fútbol Para Todos que estaba a cargo de la transmisión del fútbol argentino desde 2009.

Durante el sorteo, no se realizó ninguna mención de esta situación. Marcelo Tinelli, flamante presidente de la Liga Profesional, sólo tuvo palabras para celebrar la vuelta del torneo a la órbita de la AFA: “Estar todos unidos es muy bueno”. En el sorteo, también estuvieron el presidente de la AFA Claudio Tapia y el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens.

Este es un primer paso para conocer cómo quedará posicionado el escenario de televisación del fútbol de la máxima categoría. Según el vínculo sellado en 2017 –que se extendía por cinco temporadas con opción de renovar por otras cinco–, Turner tiene la prioridad para apropiarse del 50% del paquete de transmisión que es propiedad de Fox. Este aspecto de la situación estaría avanzado positivamente y puertas adentro se habla inclusive de un entendimiento con la empresa para avanzar con las negociaciones.

La determinación fue política y en las próximas horas podría darse el movimiento legal para formalizar ante la Justicia esta decisión de cortar el vínculo con Fox Sports/Espn a raíz de no haber sido informados de la fusión a su debido momento.

Y, antes del 30 de octubre quedaría sellado el fin del vínculo a nivel legal para que la Liga Profesional sea transmitida fuera del ámbito de la empresa saliente.

El rumbo de este nuevo escenario en las transmisiones comenzará a esclarecerse en los próximos días. Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron que está sobre la mesa la posibilidad de emitir algunos encuentros de la Liga por la TV Pública.

BOCA Y RIVER, EN CONTRA

Tras conocerse la noticia, Boca y River expresaron su disconformidad con el procedimiento. Los dos clubes difundieron un comunicado en conjunto en el que expresaron su malestar por la decisión política que tomaron la AFA y la Liga Profesional de Fútbol.

“Tras los anuncios de la AFA de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes. Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos”, indicó el texto.