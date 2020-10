«Hechos y no palabras»

Por el Dr. Jorge Belzor Miño

Los últimos movimientos realizados por el titular del Poder Ejecutivo Provincial, no se si ha colmado o llenado el límite de lo tolerable, pero es casi seguro, (a seguro lo llevaron preso, reza la sabiduría popular) generó desconcierto en un número importante de cuadros peronistas y del campo nacional y popular comprometidos con la política de los Derechos Humanos. Cuadros, que no exhibirán cuantiosos volúmenes de votos de algunos dirigentes coyunturales y de gran destreza verbal, pero que generan opinión letal a mediano y largo plazo. Cuadros, algunos de largas luchas, fogueados incluso en gobiernos autoritarios. Militantes, aguerridos, sobrevivientes de dolorosos combates que ni las cárceles ni las torturas borraron sus ideales y no están dispuestos a olvidar sus sufrimientos y la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos. De esa memoria histórica nutren su mística inagotable y son acompañados por familiares, mujeres y jóvenes impregnados con estos ideales.

Cuadros que no son intimidados por los modernos “rambos”, resabio de la dictadura militar diseminados por todo el continente para reprimir y detener la marcha de los pueblos hacia su liberación.

Pero lo que parecería ser la gota que llenó el vaso fué la designación de un oscuro personaje como subsecretario con antecedente de mano dura, actualmente procesado por probable delito por exceso en procedimiento policial. Fuerza a la que pertenece. A eso se suma la violenta intervención llevada a cabo el día miércoles 30 de Septiembre por la mañana, donde para ahogar un masivo reclamo popular fue maltratada la subsecretaria de derechos humanos Nayla Bosch.

Pero lo más serio de este incidente es que se dejó en evidencia la política definida en la materia de Derechos Humanos por el Estado Provincial, cuáles son sus prioridades. Mucho se puede declamar, pero ya está señalado hacia donde avanzar. Este límite es marcado por las organizaciones internacionales de Derechos Humanos al indicar las inconveniencias de las instituciones dependientes y subordinadas al estado que tienen por función la custodia, el control y la defensa de los derechos del ciudadano.

Son los Estados los mayores violadores de los derechos del hombre y de la mujer. Todas las demás violacionesy transgresiones a la Ley cometidos por el ciudadano deben ser juzgados en los tribunales y códigos correspondientes. No es menor el dilema en que colocó este desgraciado acontecimiento a la cúpula política de la secretaria de los Derechos Humanos de la Provincia. Así nomas es la vida. Muchas veces el honor y la dignidad valen más que cualquier cargo.

Otro resultado negativo de este mas que polémico nombramiento de Capitanich, es que posiciona en el poder y da poder a un sector duro de la policía, donde nadie se maneja solo ni se llega por propios méritos si no es con el apoyo de un sector de la fuerza .

No se debe perder de vista la gravísima coyuntura histórica por la que atraviesa el planeta y nuestra región, que por causa de la pandemia aumenta la desocupación, la marginalidad y la miseria, lo que anticipa un recrudecimiento de los conflictos sociales que no se sofocarán con represión. Es un problema social y no judicial o policial.

El pueblo argentino ¨la masa ignara¨ como la denominaba despectivamente Mitre, tiene una larga experiencia de lucha y alta conciencia de sus derechos y esperará el momento oportuno “para hacer tronar el escarmiento”(Juan D. Perón).

“Se puede enlentecer la lucha de los pueblos, pero no su marcha hacia su destino manifiesto” (Brezezinski Consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter 1977-1981. Nada que ver con el determinismo económico y teleológico de Marx, pero curiosamente coincidente a pesar de sus extremos ideológicos)

Pero lo peor no viene todavía, lo mas inaudito, sin registro en la historia, o muy pocas veces registrado, es la profusa difusión que se hace de la inminente caída del gobierno popular y nacional de Fernández, por los medios de comunicación de masa. Sorprende y duele ver como un dirigente nacional otrora Presidente de la Nación Argentina, hoy exprese, represente y sea vocero de los intereses ajenos a la Patria, grande soñada y luchada por Belgrano, San Martin, Perón y Kirchner. Nos referimos al Dr. Duhalde.

Es por todo lo enunciado que no es hora desde el poder, de estimular conflictos internos, sobre todo con los sectores populares que votaron a este gobierno y reclaman sus legítimas necesidades. No dejarán de hacerlo, porque el ser humano es el único animal que sueña, que persigue utopías y es capaz de sacrificar su bienestar y dar su vida por sus hermanos.

Así lo demuestra la historia antes y después de Cristo.

Por lo pronto, el justicialismo ganó las últimas elecciones. Debe gobernar para todos. Pero con sus principios y con sus mejores hombres. Aquí se abre un capitulo de furibunda polémica donde se llevan un sinnúmero de críticas y decepción el ejecutivo provincial, que es fácil corroborar en los múltiples grupos políticos que forman partidos en el frente electoral oficialista, para de esta manera condicionar y tratar de alcanzar una mínima participación en el Gobierno, después de los triunfos que hasta la fecha se conquistaron.

Mucho queda por reflexionar. Si algo permite esta pandemia a algunos que no cumplimos “funciones esenciales” es pensar, repensarnos y pensarlo, sabia practica, que los enemigos de las democracias sociales y participativas, que controlan las modernas técnicas de comunicación, tratan de evitar.

Los justicialistas poseemos doctrina, principios y filosofía humanista y cristiana. Tenemos la obligación de aplicarla cuando el pueblo nos vota y llegamos al gobierno. No somos represores, conocemos el dolor del garrote, porque lo sufrimos en carne propia en épocas sin leyes y sin democracia. No deseamos para nadie, ni a nuestro peor enemigo (que los tenemos pues por mantener nuestra posición política en defensa de los derechos del ciudadano) ser torturado cuando es detenido, un ejemplo. Soportamos los que abrazamos, estos valores de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA, sistemáticas y planificadas campaña de desprestigio y difamación muchas veces con fondos y herramientas del Estado.

Para finalizar, por ahora, llamamos a la reflexión y cambio de actitud al Ejecutivo Provincial (metanoia, predicaban en los tiempos de los primeros cristianos en sus campañas evangelizadoras que en griego significa cambio de modo de pensar, de meta, arrepentíos).

Nos permitimos aconsejar al compañero Gobernador, para que impregne su espíritu y guie su conducta en la relación con los movimientos sociales, la lectura del Pensamiento Cristiano después del Concilio Vaticano II y del Papa Francisco.

“Reclamar tierra, techo y trabajo no es sino reclamar derechos sagrados” y los derechos sagrados están por encima de cualquier derecho positivo. Cuando se invade un terreno inmediatamente se reclama el ejercicio de la ley (la penal y civil para los desalojos y las sanciones pertinentes) Pero entonces deberíamos recordar inmediatamente y dar prioridad al artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prescribe el derecho a una vivienda digna. ¿Qué ley se está violando?, ¿Cuál es la ley primera?, y la tan renombrada pirámide de Kelsen que sacan a relucir los juriconsultos, académicos y catedráticos cuando tienen que defender a los que se quedaron con millones de hectáreas arrancados por la fuerza del fusil a sus legítimos dueños?

Por lo que tal ocupación de tierra es justa, antes que legal, por morosidad del Estado en realizar políticas públicas de acceso a vivienda digna y por el principio máximo de solidaridad social.

Es entonces el Estado argentino, el primero, en no cumplir la Ley, la Ley máxima, la madre de todas las leyes; el que reprime, persigue y agravia a quienes carecen de otro recurso para protegerse de la intemperie y el hacinamiento.

“El camino no es promover ocupaciones anárquicas de la tierra.”

También, es cierto que pueden haber delincuentes y especuladores ¿No saben acaso los dirigentes separar la paja del trigo?

CLARAMENTE ES INHUMANO PERSEGUIR CON LA FUERZA DEL ESTADO, CUANDO ÉSTE ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL PROBLEMA.

DR. JORGE BELZOR MIÑO

Médico Psiquiatra

Concejal Municipal (MC- 3 períodos) y Diputado Provincial (MC- 2 períodos)

Presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados (1991-1999)

Amnisty Internacional visitó Resistencia en 1993 por las denuncias de apremios ilegales realizadas por Miño.

Invitado por la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.) a exponer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casos de torturas en la Provincia del Chaco (Washington D.C EEUU 1995)

Invitado por Asociaciones de DDHH en Suecia (1994) y Alemania (1996) a exponer sus denuncias sobre Apremios Ilegales en el Chaco.

Invitado por la Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido FMLN, participa como OBSERVADOR INTERNACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL en El Salvador (año 1999).

Actualmente a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco (Presidente Aníbal Ponti)

Mes octubre de 2020, Resistencia Chaco Argentina.-