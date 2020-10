Heller: «En Credicoop entendemos que la respuesta siempre ha sido confiar y apelar a la gente»

Con la participación de miles y miles de representantes de entidades cooperativas; y la disertación de 50 oradores y oradoras, ayer por la tarde se llevó a cabo el evento virtual “Credicoop y la Comunidad”, el cual surgió tras la situación planteada por algunas entidades agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires y difundida ampliamente por medios periodísticos y redes sociales, en la que se incitaba a productores a cerrar las cuentas en el Credicoop.

Abriendo la convocatoria, el presidente Carlos Heller, expresó: “esta iniciativa nació de nuestro Concejo de Administración a partir de la innumerable cantidad de adhesiones de las más diversas que hemos estado recibiendo a raíz de esta especie de ataque que recibimos de parte de un grupo de asociaciones rurales y potenciado en las redes sociales.

Por esto optamos por esta reunión virtual, dado el contexto del coronavirus, pero que gracias a la tecnología podemos contar con una gran cantidad de personas que de otra forma sería muy difícil contactarlas”.

LA FÓRMULA

FRENTE A LAS CRISIS

A modo de repaso histórico, Heller pormenorizó la metodología utilizada por el Banco frente a las distintas crisis económicas, “en 1964 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hizo un acto en el Luna Park en defensa de las cajas de créditos que eran atacadas por las diversas organizaciones, incluso estábamos amenazados por algunas normas que querían imponer el Banco Central las cuales buscaban dejarnos sin la capacidad de operar a las cajas de crédito. A lo cual el presidente Illia expresó: ‘el sistema cooperativo debe ser defendido como un modelo de conducción económica para hacer apta la democracia, debe ser defendido en todos sus aspectos, ya que tiene la extraordinaria ventaja de poner en manos de las cooperativos todos los ciclos de la producción y de permitir al hombre que la integra ser parte de un proceso que no solo lo hace apto, sino que le brinda las herramientas para realizarlo con capacidad e inteligencia’.

Producido el golpe de Estado el gobierno de Onganía realiza un brutal ataque a las cajas de crédito que significó el cierre de muchas de ellas y hasta la detención de algunos de nuestros dirigentes, pero todo esto lo resolvimos como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia y esto es apelando a la gente.

Hicimos una cosa inédita o insólita desde el puno de vista de la actividad financiera, ya que convocamos a nuestros asociados, les explicamos lo sucedido y apelamos a que vuelvan a confiar en nosotros. Nos también recuperamos de aquel golpe.

Luego nos toco enfrentar con la ley de Entidades Financieras que prohibía la actividad cooperativa dentro de la actividad financiera, por lo que volvimos a acudir a la gente, que aun en ese clima de terrorismo, de represión, sacamos solicitadas con decenas de miles de firmas de pequeños y medianos empresarios, entidades y personalidades pidiendo que se respete la forma cooperativa, logrando que se modifique el proyecto de ley.

En lo que refiere a la gran crisis del corralito, donde el sistema neoliberal llevó al país a la ruina, sin reservas en el Banco Central y en lugar de tapiar las entradas como todos los demás bancos invitamos a los socios a dialogar, obteniendo como resultado triplicar la participación en el sistema financiero pos corralito. Es decir que otra vez, la respuesta fue el apelar, creer y confiar en la gente.

En este caso, esta burda intención de crearnos un daño ha sido un fracaso absoluto, porque nadie puede decir que desde esta entidad bancaria hay una actitud contraria hacia los chacareros o al campo, ya que 112 de nuestras 274 filiales son localidades donde la principal actividad económica es la agropecuaria, lo cual es una muestra de que apoyamos al campo y nunca iríamos en su contra”.

SOLIDEZ FINANCIERA

Por su parte, el titular de la Comisión de Asociados de la filial Resistencia, Ernesto de la Cruz Núñez, deslizó a elDiario de la Región que no puede definir a lo sucedido como un ataque, “no lo veo así porque realmente no tuvimos ningún efecto negativo, no se cerró prácticamente ninguna cuenta a nivel nacional, por lo que no podríamos hablar de un ataque”.

En cuanto a la reunión, añadió que “tratamos de explicar cómo cooperativistas a la sociedad para revindicar nuestros valores, principios, nuestra estrecha relación con la comunidad que siempre hemos tenido.

La intención de esta reunión es explicar a la comunidad mediante una masiva convocatoria por medio de referentes de la economía social cuales son nuestros principios.

Esta no es la primera vez que tenemos que salir a defender las entidades y lo que hemos hecho siempre fue salir a la comunidad y explicar, por lo que en este contexto de pandemia optamos por la virtualidad para extender el mensaje. Un ejemplo de esto es lo sucedido en el 2001, cuando todos los bancos cerraban o ponían chapas en sus vidrieras, nosotros convocamos a los socios, les comentamos la situación. De ese problema salimos fortalecidos, ya que nos ha permitido crecer y tener una mayor participación en el sistema financiero. Hoy realmente contamos con solidez, estamos llegando a una participación en el sistema financiero en deposito del 5,12 aproximadamente, lo cual en comparación con el 2001 donde teníamos una participación de 1,7, significó pasar a un nivel que para nosotros era impensado, sin embargo, lo logramos. También contamos con una solidez en el depósito a dólar, con un 75% para garantizar, siendo que en la media del sistema financiero el resto de las entidades maneja un 60 por ciento. Otros datos que quiero resaltar es que estamos segundo en cantidad de operaciones para exportaciones, terceros en el sistema de cheques electrónicos. Ha crecido nuestra operatoria, ha crecido nuestros depósitos, por lo que podemos hablar de un banco que esta muy fuerte y con buena imagen por nuestro referente”.