Hernán Crespo: “No está bien que el inodoro esté en el living”

Defensa y Justicia es uno de los clubes modelos en el fútbol argentino por su clara idea de juego, la cual viene siendo sostenida por los últimos 10 años.

Pero, lo que sorprende aún más es la naturalidad que tiene para rearmarse una y otra vez, porque claro, en su estructura está el traer, a préstamo, jugadores que en los clubes grandes no tiene espacio aún, para que puedan mostrarse.

Justamente esto lleva a que cada año, casi como de costumbre, las fichas del tablero sean otras para el Halcón. Y, los técnicos que arriban a Varela lo tienen en claro.

«Esto es una puerta giratoria, entran y salen. Pero trataré de agarrar el auto que me den y manejar como sea», explicó sobre esto, el entrenador, Hernán Crespo​.

Ojo, igual el DT aclaró que le encantaría que se mantenga el plantel; pero, es consciente que todo es más difícil cuando se trata de cuestiones económicas como la que padecerán los clubes a causa de la cuarentena obligatoria.

¿CÓMO VIENE LA MANO?

En junio de este año, 11 son los futbolistas que terminan su contrato con Defensa, entre ellos titulares como Neri Cardozo (libre), Lucero (Tijuana) y Guido Mainero (Vélez). La dirigencia se mueve para tratar de asegurar la continuidad de algunos de ellos, pero aún no puede haber certeza de lo que conseguirán.

«Es apresurado hablar de contratos todavía, no sabemos ni cuando volvemos a entrenarnos ni tampoco sé la espalda que tiene el club», contó Crespo.

Y, agregó: «Para mantener la casa en orden, no está bien que el inodoro esté en el living. Esto es algo que verán los dirigentes. Yo no tengo nada que ver. Si me pueden llegar a preguntar dónde hacer un esfuerzo económico en tal jugador, pero todavía no sucedió».

Entre sentimientos dispares, donde Crespo se encuentra feliz de estar pasando el aislamiento social con sus viejos: pero, triste por no poder abrazar a sus hijas que están en Italia, se entremete la pelota, que para Valdanito, es algo único y que no vé como un trabajo.

“Por ahora hay que seguir en casa, pero no veo la hora de empezar a entrenar con el plantel, aunque sea. Entrar por el portón de Bosques, saludar a la gente del club… eso me daría la sensación de volver a respirar, me sentiría un nene otra vez. Ahora vuelve la Bundesliga y para mí va a ser de los partidos con más audiencia de la historia. Ni los colores sabemos de las camisetas, pero vamos a estar alentando igual, ja».

Y, siguiendo por esa línea, el DT remarcó que no lo preocupa el nivel futbolístico con el que retornarán sus muchachos. «Es como la andar en bicicleta, no te olvidás de pedalear», concluyó el técnico.