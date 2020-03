Hidroxicloroquina, estudios para lograr una cura de la COVID 19

Argentina fue elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los diez países que harán un ensayo clínico universal para intentar curar la pandemia originada por el Coronavirus la COVID-19.

Parte de esos estudios, tiene que ver con acción terapéutica de la hidroxicloroquina como una de las drogas que podría curar la enfermedad. Se trata de un antipalúdico de vieja data, que se usa contra la malaria, contra algunas patologías como el lupus, por su capacidad antiinflamatoria.

Se la conoce bajo varios nombres comerciales según los países y fabricantes: Nivaquine y Resochin, por ejemplo. Existe un derivado, la hidroxicloroquina, para las enfermedades articulares de origen inflamatorio. Pero los efectos secundarios son múltiples: náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, pero también afecciones oftalmológicas, cardíacas, neurológicas… Una sobredosis puede resultar peligrosa y los médicos desaconsejan tomarla sin receta previa.

El uso de esta droga contra el nuevo coronavirus tomó fuerza esta semana debido a las explicaciones del infectólogo francés Didier Raoult, director del Instituto Mediterráneo de Infecciones -con base en Marsella- e integrante del comité científico que asesora a Emmanuel Macron. El hombre empezó sus investigaciones con un ensayo clínico en diez hospital en Wuhan, Pekín y Shanghái para evaluar la eficacia de la cloroquina.

«Pese a la pequeña muestra, nuestro estudio muestra que el tratamiento con la hidroxicloroquina está asociado de forma significativa a una disminución/desaparición de la carga viral (…) y sus efectos se refuerzan con la azitromicina», según el estudio confirmado por Raoult.

Asimismo, existen otras voces en el ámbito científico que señalan sus reparos y consideran que es imposible sacar una conclusión basándose únicamente en ese estudio, por la manera en que se hizo.Los expertos critican que el estudio no incluye ningún grupo de control (o grupo testigo, es decir, pacientes a los que no se les administra el tratamiento estudiado) y que, por ello, es imposible establecer una comparación para determinar si es el tratamiento el causante de la mejoría.»No, no es algo enorme, tengo miedo», reaccionó en Twitter el profesor François Balloux, de la University College de Londres, en respuesta a un tuit entusiasta que calificaba de «enormes» las conclusiones del estudio.

Se trata de un experimento sin grupo de control «que sigue a 80 pacientes con síntomas bastante leves. La mayoría de los pacientes se recupera de la COVID-19 con o sin tratamiento de hidroxicloroquina y azitromicina», añadió, en la misma línea en la que se expresaron otros científicos en redes sociales.

RIESGOS

Cuando la dosis administrada es elevada la cloroquinina es citotóxica, pudiendo provocar daños en el sistema nervioso, el corazón, el riñón o el hígado.Tras su administración en dosis adecuadas para el tratamiento de un ataque agudo de paludismo o amebiasis extraintestinal, se han observado efectos ligeros y pasajeros, como: dolor de cabeza, prurito, molestias gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, estimulación psíquica y raramente episodios psicóticos y convulsiones.​ Rara vez se han observado efectos cardiovasculares, como hipotensión o cambios electrocardiográficos (particularmente inversión o depresión de la onda T, ampliación del complejo QRS). Se han registrado algunos casos de sordera de tipo nervioso después de tratamientos prolongados, generalmente en dosis elevadas, y también neuromiopatías, discrasias sanguíneas, erupciones de tipo liquen plano y cambios de pigmentación en la piel y mucosas.