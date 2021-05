Hospital Pediátrico: “Todavía no nos pueden brindar la oferta que estamos esperando”

Los integrantes del Programa Expertos llevan nueve días reclamando mejoras laborales a la espera de una respuesta efectiva por parte del Ejecutivo provincial. Al respecto, la licenciada en enfermería e integrante del programa expertos, Gabina Solís, en diálogo con la radio Libertad, señaló que mantuvieron reuniones con la ministra de Salud sin lograr un acuerdo.

Solís remarcó que la labor sanitaria, en el marco de la pandemia, se tornó más compleja. Además, indicó que la remuneración percibida no se encuentra a la altura del monto mínimo para cubrir las necesidades básicas.

«Es la tercera vez que nos convocan a una audiencia, a diferencia de las anteriores, nos informaron que se suspende y reprogramará en estos días otra audiencia. Las dos veces anteriores fuimos convocados por el Ministerio de Salud de la provincia, en la primera audiencia nos encontramos con la ministra personalmente y en la segunda estuvimos con el subsecretario de economía y un abogado del Ministerio de Salud», relató Solís.

Sin embargo, manifestó que “todavía no nos puede brindar la oferta o la respuesta que estamos esperando y que se le está solicitando. No es la primera vez que nos llaman a casa de gobierno para convocarnos para audiencias y reuniones, eso viene ocurriendo hace años y nunca pudieron darnos una respuesta convincente”.

La profesional sanitaria comentó que el ofrecimiento del Ejecutivo consiste en un aumento mínimo del 10% al salario mínimo vital y móvil. “El tema es que no nos prometen ni nos aseguran nada, son palabras sobre la mesa, no hay nada escrito y ella nos dice que desde su parte no nos quiere mentir que por ende eso es lo que tienen para ofrecernos hoy pero lo vienen ofreciendo hace años”, planteó Solís.

Gabina Solís trabaja como becada del Programa Expertos 30 horas semanales en el área de Clínica Médica percibiendo sólo $21.000 mensuales sin contar con otros beneficios como obra social, refrigerio, aporte jubilatorio, recibo de sueldo o antigüedad. Agregó que a nivel provincial son alrededor de 1700 trabajadores quienes se encuentran en la misma condición prestando servicios a la par de quienes ya cuentan con el pase a planta.

Por parte de nuestros compañeros que nos apoyan y acompañan ya nos vienen informando que no dan abasto con el nivel reducido «Afectamos aproximadamente el 80% del servicio en el hospital con esta medida», señaló, lo que deja en evidencia el enorme trabajo que realizan los integrantes del Programa Expertos.

Si bien el mismo director del Hospital Pediátrico se solidarizó con los trabajadores, Solís subrayó que «ellos no pueden dar respuestas efectivas».

«Tampoco la gente que está en planta se encuentra como debería, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo», reflexionó Solís, en tanto que destacó la solidaridad por parte del resto de los trabajadores de Salud.

En cuanto a la medida de fuerza, contó cómo lo llevan adelante “Nuestros compañeros están cubriendo nuestros huecos con guardias de 16 hs y se arreglan como pueden sin nosotros, a veces nos ayudan con mercadería que nos traen a la terraza durante estos días. Nos turnamos por grupo para que algunos vayan a sus casas a descansar pero nunca nos movimos de ahí desde que subimos el primer día” finalizó.