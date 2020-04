Hoy, cumpliría años Maira Benítez

“Hoy es tu cumpleaños, estás cumpliendo 21 año y ya no estás conmigo”, dijo Antonia Moran en sus redes sociales. “Junto a tu hijita Brisa y tus hermanos” celebramos, contó. “Quiero que sepas que desde que ya no estás conmigo nada es igual, ni volverá a hacerlo. No puedo decirte feliz cumpleaños, no es la palabra correcta pero sí recordarte siempre como todos los días”, finalizó.

La familia y su nueva representante legal Silvina Canteros esperan el informe forense final y la entrega del cuerpo de Maira a la mamá.