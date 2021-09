Impiden el ingreso a Fiscales de “Vamos con Vos”

El precandidato a diputado nacional, Carlos Martínez, emitió su voto e hizo visible las irregularidades que se ven reflejadas en estas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) llevadas adelante en un contexto de pandemia. “Desde el inicio de los comicios tuvimos demoras, inconvenientes en donde no permitían a nuestros fiscales llevar adelante su trabajo. Las mañas de la política vieja se recrudecen con la pandemia”, declaró.

“Hubo una serie de inconvenientes, algunos graves. Empezando con que no dejaban ingresar a nuestros fiscales de mesa y fiscales generales a los centros de votación. Las autoridades de mesa imponían criterios no contemplados en el protocolo”, denunció el precandidato nacional.

Y continuó: “por ejemplo en algunas escuelas, los delegados federales tenían una interpretación de que no más de cinco personas podían estar sentados en la mesa como fiscales. Es decir que no te dejan sentar a tu fiscal de mesa, o sea que los partidos quedamos sin la posibilidad de fiscalizar”, establecía el ex legislador.

“Lamentablemente, una jornada que debería ser de celebración. Se termina opacando por las mismas conductas de siempre y ahora profundizadas por la pandemia. El protocolo establece un fiscal de lista por mesa y uno general por escuela, y eso hoy no se está cumpliendo. Hoy la policía, la gendarmería y ciertas autoridades electorales hacen una interpretación discrecional del protocolo y eso afecta seriamente a la democracia”, sentencia Martínez.

Y explica: “ya hace más de 10 años vengo planteando la boleta única de papel, esto soluciona todo este tipo de problemas, pero a los partidos mayoritarios no les conviene. Por eso deciden seguir así”, finalizó.