Inauguraron un centro de asistencia por violencia de género

Este centro demandó una inversión de $27.168.700 financiada por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Se trata de un espacio de contención que garantiza seguridad y bienestar físico y psicológico a mujeres que estén atravesando algún tipo de vulnerabilidad en la que medien motivos de género.

Se trata del sexto centro de este tipo en la provincia, y cuenta con departamentos con habitación, baño y cocina con todas las comodidades y amoblamiento, un SUM, sala de reuniones y consultorios. Los otros funcionan en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Vilelas y Castelli, y ya están licitadas las obras para General San Martín y Colonia Benítez.

Capitanich mencionó una serie de medidas que se tomaron desde el inicio de esta gestión, en 2019, tendientes a generar condiciones más equitativas para la mujer en la sociedad.

Asimismo, destacó el avance que tuvo la localidad de Capitán Solari, en cuanto a viviendas, pavimento, electrificación rural y urbana, infraestructura sanitaria y educativa, fibra óptica, entre otras obras. “Estamos haciendo redes domiciliarias de agua potable y seguimos trabajando para comunicar a la localidad con el resto de la región y la provincia”, resaltó Capitanich, agradeciendo al ministro Katopodis “por el trabajo y cooperación permanente con el Chaco”.

Las cuadras de pavimento demandaron una inversión de $70.719.043, financiados por Vialidad Provincial, y se construyeron sobre calle 1, entre ex ruta provincial N°9 y calle 2; calle 3, entre calle 4 y calle 2; calle 2 y calle 4, entre calle 1 y ex ruta provincial N°9; y ex ruta N° 9, entre calle 1 y calle S/N.