Independiente: tras el conflicto con el plantel, el club prometió ponerse al día

El secretario general de Independiente, Héctor «Yoyo» Maldonado, afirmó ayer que el 1 de junio el club se pondrá «al día con el plantel» tras las intimaciones judiciales que realizaron un grupo de futbolistas encabezados por Silvio Romero.

«El primer día de junio nos pondremos al día con el plantel. Le debemos a los que cobran salarios más altos y en dólares, pero el resto está sin deudas», aclaró el directivo.

Independiente debe el pago de las primas y parte de los salarios desde diciembre a la fecha, con un acumulado de cuatro meses de deuda. En ese contexto, 12 jugadores intimaron a la dirigencia del club la semana pasada.

La lista de quienes hicieron el reclamo la integran Silvio Romero, Cecilio Domínguez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño, Martín Campaña, Alan Franco, Gastón Silva, Domingo Blanco, Alexander Barboza, Pablo Hernández, Andrés Roa y Fabricio Bustos.

La deuda salarial, según pudo averiguar Télam, llegó a 190 millones de pesos y eso derivó en la explotación de los jugadores.

Otro acreedor es el entrenador, Lucas Pusineri, quien cobró por última vez en enero y sin embargo decidió no intimar, ni iniciar acciones legales por el momento.

“LA BANDA ESTÁ FIRME”

«Cuando hablé con el capitán, Silvio Romero, me dijo ‘la banda está firme’. Me sorprendió porque antes de que lo jugadores manden la carta a documento ya teníamos un plan de pago y ellos no aceptaron», explicó Maldonado, del círculo de máxima confianza del presidente del Rojo, Hugo Moyano.

Luego de la intimación, los jugadores pueden pedir la libertad de acción cuando pasen más de 72 horas sin respuestas.

CASCINI SE DISCULPÓ POR EL VIDEO

Raúl “Mosquito” Cascini se disculpó por su participación en un video que se hizo viral y en el que pidió por la liberación de los presos frente al coronavirus. El exmediocampista habló con Marcelo “Chelo” Delgado, otro de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca.

Su exposición cayó muy mal en la dirigencia del club, que desde su llegada a la institución busca mantenerse alejada de ese tipo de polémicas. También, aparecieron críticas de futbolistas que pasaron por el Xeneize, como el caso de Víctor Hugo Marchesini y Cristian Traverso.

El malestar con Cascini por las imágenes que fueron difundidas se suma a las formas en las que comunicó la salida de varios entrenadores de las divisiones inferiores. Además, consideran que en los primeros momentos tomó algunas iniciativas sin consultar al resto de los integrantes del Consejo de Fútbol.