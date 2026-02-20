Inicio de clases en suspenso: gremios docentes anunciaron paro nacional para el 2 de marzo

El inicio del ciclo lectivo 2026 se encuentra bajo una fuerte incertidumbre tras la resolución unánime del Congreso Nacional de la Ctera. La entidad, que agrupa a los principales sindicatos de la educación de Argentina, votó una jornada de paro nacional para el próximo 2 de marzo. La medida busca que el Estado Nacional convoque de manera inmediata a la paritaria del sector para fijar un nuevo piso salarial y garantizar el envío de recursos a las escuelas de todo el país.

Desde gremios como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), se alertó sobre el impacto que el actual esquema presupuestario tiene en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Según las organizaciones sindicales, la eliminación de las leyes que aseguraban financiamiento para las provincias y para la Educación Técnico Profesional ha dejado a los establecimientos con dificultades de infraestructura, conectividad y falta de insumos básicos en los talleres de formación.

Los reclamos docentes

En términos salariales, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, expuso que el poder adquisitivo de los docentes ha retrocedido frente al avance de la inflación, lo que sitúa a muchos salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza. En este marco, el pliego de reclamos presentado incluye:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional .

. Restitución del Fonid , fondo que complementa los haberes en las provincias.

, fondo que complementa los haberes en las provincias. Actualización salarial acorde a la canasta básica.

Por otro lado, los sindicatos manifestaron su preocupación respecto al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno. De acuerdo a la visión gremial, esta normativa podría modificar la estructura del financiamiento del sistema público, afectando la equidad en el acceso a la educación para los sectores con menos recursos.

Como parte del plan de lucha para el 2 de marzo, se prevé la realización de caravanas y «clases magistrales» en espacios públicos. El objetivo de estas actividades es informar a la comunidad educativa y a las familias sobre la situación presupuestaria actual y los motivos detrás de la huelga que impedirá el normal comienzo de las clases en las escuelas públicas del país.