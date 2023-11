Inició el paro de transporte por tiempo indefinido

Así, lo confirmó el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham.

La medida se toma como consecuencia de “la falta de pago, por parte de todas las empresas respecto a una diferencia salarial correspondiente al sueldo de octubre, que había quedada pautada en un acta acuerdo firmada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la UTA”, explicó el referente sindical.

“En aquella oportunidad, se acordó que el pago tendría como fecha pautada el 10 de noviembre, pero esto no ocurrió y, a pesar de que decidimos esperar unos días a la llegada de subsidios de Nación, esto no se cumplió”, amplió Abraham. En este contexto, recordó que los empresarios mostraron voluntad de pago y, de hecho, abonaron el 50% de la diferencia salarial acordada, pero el resto no se concretó y en consecuencia decidió adoptar la medida de acción directa.