Inició la 9ª semana de paro virtual docente

Cabe recordar que los educadores también se mostraron disconformes con el aumento del 7,8 por ciento anunciado por el mismo gobernador Jorge Capitanich.

Según los cálculos realizados por el gremio, en el comunicado que confeccionaron expresaron, “el Gobierno desde el 1 de julio debería estar pagando a la docencia chaqueña un 13,6 % de incremento al valor del punto; cláusula gatillo que finalizado septiembre y obtenida la inflación del tercer trimestre, a partir de octubre debe activar la cláusula citada para corregir el desfasaje que surja del tercer trimestre. No sin recordar que en la última reunión de política salarial el propio gobernador asumió la deuda por tal concepto con los educadores chaqueños”.

“El reclamo es claro y concreto: que cumpla el Gobierno con el pago de la cláusula gatillo como corresponde y como se reitera aquí, subrayándose que es la base o piso justamente de la pauta salarial para el año 2020, no sin decir que a raíz del incumplimiento del Gobierno en todo lo que va del presente año a la fecha los docentes chaqueños hemos percibido cero pesos de incremento salarial”.

“RESPUESTA A LOS ALUMNOS”

Por otra parte, desde Atech solicitaron que se les brinde respuestas claras a los alumnos de quinto año, los cuales están prontos a terminar la secundaria y encaminarse hacia la vida universitaria.

“La pandemia y los métodos para su control no deben tomarse como excusa para dejar a miles de alumnos de quinto año sumergidos en la incertidumbre total y a la deriva respecto a estudios universitarios y/o superiores. Hoy si bien el trabajo remoto que efectúan los docentes –con gran esfuerzo con sus alumnos-, dan respuestas parciales al proceso de enseñanza aprendizaje- lo que ocurre en los quintos años de muchas escuelas chaqueñas es aún más preocupante. Muchos de estos alumnos no han visto nada de los contenidos de los quintos años –base fundamental para su proyección futura-, por no haberse producido la afectación de las horas hoy muchos colegios mantienen los contenidos de los polimodales, y otros con muchas dudas, han comenzado a trabajar recordando que ya estamos en la segunda quincena de septiembre, y las clases en el nivel terminarían el 30 de noviembre. Los docentes se encuentran en la incertidumbre de cuándo serán designados y desde cuándo se les abonarán sus servicios. ¿Y los alumnos?”.