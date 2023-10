Inimbó: del “fantasma del desalojo” a la tranquilidad para trabajar

elDIARIO de la Región, como medio editado por, también la empresa recuperada, Cooperativa de Trabajo La Prensa Limitada, acompañó este momento que es histórico para Inimbó, pero además para las siete empresas autogestivas que existen en Chaco bajo estas mismas condiciones. Como bien se repitió una y otra vez entre los comensales en el recorrido de la empresa textil, Ramón Ayala, presidente de la Cooperativa, referente del movimiento local y socio fundador “abrió caminos” para que otras cooperativas puedan acceder a este derecho inmobiliario.

Ayala relató para este medio, una vez más, cómo se dio este largo camino para obtener la seguridad de su espacio de trabajo. También, fueron los primeros en llegar a un proyecto de ley de expropiación del inmueble, pero “antes fue otra lucha peor, porque teníamos el desalojo de esta propiedad”, comentó. “Llevó mucho diálogo, juntarse con académicos que entiendan sobre el tema, porque nosotros no tomamos la empresa, sino la experiencia del trabajo”, explicó Ayala.

En 1997, el Estado les dio el comodato del lugar actual, en avenida de la Democracia 656 -cuyo dueño era una empresa bancaria, ahora administrada por la empresa estatal Fiduciaria del Norte- sin límite de tiempo. “Ahí creímos que esa era la gloria eterna. Pero empezaron a ver que nosotros éramos pequeños, que este lugar era importante”, expresó el referente cooperativo. “Primero llegamos a un acuerdo de alquiler”, relató, pero éste fue creciendo y se hacía imposible seguir pagando. “Conseguimos sosteneros hasta que ya no pudimos pagar más el alquiler. Tomamos la opción de busca una ley que nos ampare a nosotros. Ya se hablaba de empresa recuperada y de que no cualquiera la puede sacar”, señaló.

En 2016, hacen un acercamiento estratégico con quien fue diputada y luego ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Beatriz Bogado, quien Ayala destacó por su acompañamiento. Fue ella quien presentó el proyecto de expropiación del inmueble en la Cámara de Diputados de Chaco. “Ahí otra vez creímos que era el cielo abierto para toda la vida”, indicó.

Sin embargo, cuando sale la ley y pasa a la Fiscalía de Estado, avisan que estaba mal escrito el número de chacra del inmueble. Entonces inicia un proceso administrativo tedioso, donde se manda de nuevo a Diputados para que se ratifique ese número de chacra. “Fue otro tipo de gestión, nos llegó dos años de pandemia, más un año de que se acomoden los funcionarios”, remarcó. La ratificación de la ley se aprobó por unanimidad. “Ahora sí parecía el fin, pero como era un juicio, la Fiscalía manda al Juzgado Civil Nº 3, sabiendo “que los tiempos de la Justicia no son las nuestras, pero se siguió avanzando”.



El Juzgado da el dictamen de que se aprobó esa ley y aun así estaba faltando un paso. Debían de pagar el terreno según lo acordado por la ley de expropiación, pero el monto puesto en el proyecto de 2016 quedó desactualizado. La Justicia dictó que se firmó por el monto escrito en la ley, pero la empresa no estuvo de acuerdo. “Ese es el impase que hay ahora. Luego de ese paso, la Fiscalía de Estado puede entregarnos el título (de propiedad). Eso es pelea de ellos-Fiscalía con la Fiduciaria-. Ahora esto ya es nuestro”, subrayó.

Asimismo, remarcó que siempre hubo apoyo de otras instituciones, pero “no teníamos el poder económico para que nos dé peso”. Y manifestó ahora: “Nadie más nos puede sacar de este lugar”.

En ese punto, Fernando Echague, otro trabajador y socio fundador de Inimbó agregó que “se va a trabajar más tranquilo, no tenemos que pensar en que nos van a correr. Tratar de conseguir ahora lo que falta. Se va a ir haciendo con tiempo y de a poco. Trabajamos sin necesidad de estar pensando en no saber si mañana no vengo, también con mayor producción porque sabemos que no nos van a sacar nuestras cosas, no nos van a sacar a la calle”.

“Ya no tenemos el fantasma del desalojo”, expresó Yanina Ayala, actual secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa e hija de Ramón, añadió que ya no está el miedo de dónde vamos a ir, qué vamos a hacer con las máquinas, o si debíamos pagar un alquiler con el ingreso “de nuestra producción que es mínima”.

“Quiero valorar el trabajo de Ramón en estos casi 30 años de gestión. Una como hija a veces no entendía esos procesos hasta que se es parte. Tenemos muchos planes como nueva generación, a través del diálogo. En el predio nuestro creo que se van a poder hacer muchas cosas”, explicó Yanina. Además, destacó que después de ser una cooperativa exclusivamente de hombres, ahora ingresaron -incluyéndola-, cuatro mujeres al plantel societario. “Cada quien tendrá un rol fundamental en la cooperativa”, indicó y agregó: “Esperamos que en nuestra gestión se pueda dar lo del título de propiedad”.

Conquistada esa lucha, Inimbo se encuentra en proceso de poder acceder al programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo (Redeco) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, “para mejorar todo el contrapiso de la parte de maquinarias. Todo está ya para la firma del directorio, espero pueda bajar el financiamiento”, expuso Ayala.

DESAFÍOS

En una ronda amistosa y de cooperación con otros trabajadores autogestivos de Chaco, Colombia, India y Sudáfrica (ver página 6 de esta edición), posterior al acto, Ramón Ayala adelantó sobre los proyectos que ya están encaminados con la posesión del inmueble.

Por un lado, piensan en la reactivación de uno de los galpones para proponer un polo productivo textil, donde se puedan incorporar otras firmas que sigan con el proceso textil desde el algodón hasta la confección de indumentaria.

Además, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Chaco, tendrá la sede en el predio cooperativo a través de un comodato y de alianza estratégica política y sindical.