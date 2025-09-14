Investigan la muerte de un joven chaqueño en la Ciudad de Buenos Aires

Lautaro Antuñano, de 23 años perdió la vida en la madrugada del sábado 6 de septiembre en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El abogado de su familia, Roberto Casorla Yalet, explicó que la investigación busca esclarecer las circunstancias en las que murió.

“Frente a acontecimientos que ponen fin a la vida, hay dos caminos: uno se quita la vida o se la quitan. En este caso, como pudimos descartar desde todo punto de vista que Lautaro no se suicidó, estamos claramente frente a un homicidio”, afirmó. También descartó que pudiera tratarse de una muerte natural: “Él no estaba bajo ningún padecimiento patológico ni circunstancia que pudiera desencadenar una muerte”.

Según el relato, “entre las 5.38 y 5.40 de la mañana del sábado pasado, por circunstancias que se están estableciendo pero que habrían involucrado cuanto menos un oficial o un uniformado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Niceto Vega al 4895, habría encontrado su muerte Lautaro”.

Casorla Yalet explicó que Lautaro tenía puesta una pulsera de monitoreo electrónico, impuesta tras discusiones con su pareja. “En algún momento se le cae el dispositivo, que es como un teléfono. La pulsera siempre la tuvo puesta. Cuando se separa de tres a cinco metros empieza a sonar. Una persona lo atiende hasta que en escasos minutos llega la policía y le dice: ‘Se le cayó el chico que estaba en la esquina’. A partir de ahí fue todo el episodio en donde interviene primero un uniformado y después otros dos para reducirlo y aprehenderlo”, relató sobre los hechos que fueron captados por cámaras de la zona.

El abogado agregó que, según la denuncia de Mónica, madre del joven, en esa intervención “por distintos efectos de los golpes Lautaro habría entrado en un episodio cardiorrespiratorio que luego, cuando fue derivado al Hospital Fernández, se repitió en dos oportunidades más hasta que no resistió”.

Casorla Yalet cuestionó el accionar policial. “Al momento de la aprehensión Lautaro tenía sus documentos y su teléfono. Luego, desaparecieron y el problema más grande fue que lo internaron como un NN. El policía que lo detuvo podría haberse comunicado con la Dirección Nacional del Monitoreo Electrónico a través del dispositivo que llevaba para preguntar de quién se trataba, y no internarlo como un desconocido”, señaló y agregó que por este accionar los padres del joven se enteraron de su muerte al día siguiente de la internación.

También se refirió a los elementos probatorios. “Tenemos los videos del domo de seguridad y de tres inmuebles privados que van a corroborar las distintas instancias ligadas a la intervención policial. Nos interesa probar la relación causal entre el deceso y los acontecimientos previos”, explicó.

Respecto del estado de Lautaro, remarcó que si bien en ese momento habría estado bajo los efectos de alguna sustancia, “era un futbolista de categoría profesional, una persona con muy buen estado de salud. No estaba desvanecido, estaba perfectamente vivo”. Y añadió: “No queremos buscar responsables, queremos buscar qué pasó”.

La autopsia, iniciada a las 7.45 de la mañana de este viernes, será clave para la investigación. “Estimamos que entre jueves y viernes de la semana que viene tendremos el informe preliminar. La autopsia es la que va a dar la plataforma objetiva para que no haya especulaciones y establecer la relación causal de la muerte”, sostuvo.

El letrado confirmó que la familia se presentó como querellante ante la Fiscalía N°19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Queremos tener un rol activo para producir pruebas, pedir la intervención de Procuvin frente a circunstancias de violencia institucional y sumar a ONG que puedan colaborar”, indicó.

“Carlos y Mónica están convencidos de que a su hijo lo mataron. Si la última persona con la que estuvo en vida Lautaro fue un policía, va a tener que rendir cuentas por qué hoy Lautaro está sin vida”, manifestó Casorla Yalet.

Finalmente, aseguró que el equipo técnico y criminalístico que acompaña la querella trabaja intensamente. “En breve vamos a tener la respuesta de qué fue lo que pasó con Lautaro. Conozco lo que la gente que lo quiere está intentando saber, y pronto estaremos disponibles para evacuar todas las respuestas sobre cómo fueron los últimos días de Lautaro y por qué hoy lamentablemente tenemos que pensar en despedirlo”, concluyó.

Fuente: La Red Noticias