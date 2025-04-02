Javier Milei: «Anhelamos que los malvinenses decidan votarnos y prefieran ser argentinos»

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó esta mañana el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y expresó una particular frase al asegurar que anhela “malvinenses decidan votarnos y prefieran ser argentinos”.

Desde el atril, ubicado en el centro de la Plaza San Martín, el mandatario expresó: “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”.

En la misma línea, sentenció: “Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

Ante algunos de sus ministros, entre los que destacaban Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el mandatario expresó un breve discurso que duró aproximadamente 6 minutos.

“Hemos emprendido el camino liberador que estamos transitando, para que la Argentina sea el país más libre del mundo, vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta y que todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino”, sentenció, y completó: “Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía, es la vara con la que nos medimos y no nos conformamos con menos”.

Poco después de las 8.30, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó a la plaza ubicada en el barrio porteño de Retiro para participar del acto. Ni bien descendió de la camioneta que lo trasladó, uno de los vecinos asistentes lo recibió con un grito en apoyo.

“Vamos Macri”, vociferó ante la atenta mirada de los integrantes del Ejecutivo que aguardaba la llegada del mandatario.

Al llegar, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaron con una marcada distancia al dirigente del PRO, en la antesala del enfrentamiento electoral que tendrá lugar el 18 de mayo por la composición de la Legislatura porteña.

Se trata del segundo 2 de abril que protagoniza el libertario durante su gestión. En esta oportunidad sin asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada al homenaje, y optó por conmemorar la fecha en Ushuaia.

Asimismo, durante su exposición, el Presidente manifestó que para ser un país soberano «debe ser primero un país próspero”, y reafirmó el pedido de la soberanía de las Islas Malvinas al expresar que debe encarnarlo un gobierno que no sea “corrupto” y que no haga alianzas “con dictadores”.

“Tenemos que levantarnos como país en todo sentido, aplicando las ideas de la libertad y con una política alineada a las naciones libres. Tiene que ser un país próspero. Es en vano si no se ordena el gasto público y se eliminan aquellas dependencias que sobran”, manifestó de cara a los efectivos de la fuerza de seguridad, y a lo poco menos de 200 asistentes que se acercaron a seguir el acto.

Por su parte, pidió “dignificar” a las Fuerzas Armadas con “las inversiones necesarias”, y sostuvo para “crecer es en vano si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas en las que el Estado debería ocuparse y eliminando las que sobran”.

“A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas Fuerzas Armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática”, desarrolló.

Para el libertario, “las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo”, por lo que determinó concluido “el tiempo en el que eran menospreciadas”. “Por eso acabamos de promulgar un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a reconocer el grado de subteniente de reserva al personal de soldados aspirantes a oficiales de reserva, veteranos de la Guerra de Malvinas”, destacó.

Por su parte, planteó que la soberanía “no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes”, al tiempo que rechazó la premisa que sostiene que «a mayor Estado, mayor soberanía».

«Es un concepto, bajo el cual la política ha pretendido ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente”, expresó.

En otro pasaje del breve discurso, Milei remarcó que su intención no es «aplicar recetas extravagantes”, sino a retomar “las fórmulas que supieron hacernos exitosos”.

“En este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas”, concluyó.

Algunos pasos metros de distancia, un grupo de excombatientes denunció que la organización les impidió el ingreso al evento del gobierno debido al limitado cupo en la lista de los asistentes.

Efectivos de las cuatro fuerzas seguían de cerca el discurso desde el palco limitado por un vallado, escoltado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El episodio generó malestar entre los excombatientes que habían viajado especialmente para participar. “Es una vergüenza, dejaron entrar a la gente del Canal de Beagle, que no tiró un tiro, y a los veteranos nos dejaron afuera”, reclamó uno de los afectados, identificado como Enrique, quien se presentó como excombatiente perteneciente al Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba.

“Perdimos compañeros y hoy queríamos recordarlos. No nos dejaron”, añadió visiblemente emocionado.

Al término del acto, el ministro de Defensa se acercó al grupo de los replegados e intentó conciliar con los presentes.

Fuente: Noticias Argentinas